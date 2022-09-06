Сборная Украины по баскетболу досрочно вышла в 1/8 финала чемпионата Европы

Команды начали не слишком результативно, но к концу четверти разыгрались. Итальянцы выиграли десятиминутку со счетом 21:16.

Уже в начале второй четверти Украина вышла вперед со счетом 22:21. На это Италия ответила рывком 7:0, а затем итальянцы увеличили свое преимущество до 10 очков. Правда, ближе к концу четверти украинцы сумели перехватить инициативу и подобраться в счете к сопернику, пойдя на большой перерыв при счете 38:42.

В результате в третьей четверти украинцы несколько раз сравнивали счет, хотя ни разу не вышли вперед, но перед последней четвертью команды имели равное количество очков 57:57. А четвертую четверть украинцы начали 13:2.

В дальнейшем украинцы удержали преимущество и победили с окончательным счетом 84:73.

6 сентября Украина сыграет с Грецией в матче двух команд, которые пока идут без поражений на чемпионате Европы. В этом матче определится победитель группы, но в федерации подчеркивают, что Украина уже гарантировала себе место в плейоф.