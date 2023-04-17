"Шахтер" пригласил президента ПСЖ в Киев и заявил об антиукраинской позиции ФИФА

В письме Палкин обратил внимание на действия ФИФА после полномасштабного вторжения России и подчеркнул, что ФИФА одинаково наказал российские и украинские клубы: позволил игрокам уходить из команд, не дожидаясь трансферных окон. Только "Шахтер" потерял из-за этого $40 млн, пишет издание.

Контекст:

"Шахтер" уже обращал внимание на пророссийские действия ФИФА. В частности, сразу после начала полномасштабного наступления России на Украину донецкий клуб требовал исключить РФ из организации, но ФИФA отказала.

Осенью перед чемпионатом мира начался скандал вокруг продажи прав на трансляцию чемпионата мира по футболу в Катаре российским пропагандистским телеканалам.

Перед чемпионатом Палкин обращался к ФИФА с требованием не допускать сборную Ирана на турнир из-за фактического участия правительства страны в российских террористических атаках на Украину.