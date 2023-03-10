"Шахтер" упустил победу в матче против "Фейеноорда" в Лиге Европы

Ракицкий открыл счет в матче против "Фейеноорда" на 79-й минуте Фото: FC SHAKHTAR DONETSK / Twitter

Об этом сообщается на сайте УЕФА.

"Шахтер" открыл счет в поединке, который проходил в Варшаве, на 79-й минуте.

После подачи с углового Георгия Судакова гол в ворота "Фейеноорда" в падении забил защитник Ярослав Ракицкий. Гол вышел немного курьезным, Ракицкий коснулся мяча спиной, после чего тот залетел в ворота.

"Фейеноорд" отыгрался в концовке поединка, на 88-й минуте. Вышедший на замену Эсекьель Бульяуде головой пробил в противоход голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину, 1:1.

Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".

Ответный поединок "Шахтер" и "Фейеноорд" сыграют в Роттердаме 16 марта, отмечается на сайте УЕФА.