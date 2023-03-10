"Шахтер" упустил победу в матче против "Фейеноорда" в Лиге Европы

Об этом сообщается на сайте УЕФА.
"Шахтер" открыл счет в поединке, который проходил в Варшаве, на 79-й минуте.
После подачи с углового Георгия Судакова гол в ворота "Фейеноорда" в падении забил защитник Ярослав Ракицкий. Гол вышел немного курьезным, Ракицкий коснулся мяча спиной, после чего тот залетел в ворота.
"Фейеноорд" отыгрался в концовке поединка, на 88-й минуте. Вышедший на замену Эсекьель Бульяуде головой пробил в противоход голкиперу "Шахтера" Анатолию Трубину, 1:1.
Видеообзор матча опубликован на YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ".
Ответный поединок "Шахтер" и "Фейеноорд" сыграют в Роттердаме 16 марта, отмечается на сайте УЕФА.
"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе F. Это позволило донецкому клубу квалифицироваться в плей-офф Лиги Европы.
В 1/16 финала турнира Шахтер по итогам двух матчей (2:1 и 1:2) обыграл французский "Ренн". Все решилось в серии пенальти, где Трубин парировал три удара французов.