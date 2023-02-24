"Шахтер" обыграл "Ренн" в Лиге Европы в драматичной серии пенальти. Трубин взял три удара

В первом матче плей-офф ЛЕ 16 февраля донецкий клуб в домашнем матче в Варшаве обыграл французов со счетом 2:1 и для выхода в следующий раунд в основное время должен был побеждать или играть вничью.
Этого не случилось: Карл Токо Экамби, отметившийся голом и в первом поединке этих команд, открыл счет на 52-й минуте. Этот гол оказался единственным за 90+4 минуты основного времени, и матч перешел в экстра-тайм.
В самом начале второй дополнительной пятнадцатиминутки хозяевам удалось удвоить счет – гол на 106-й минуте на счету Ибрагима Салаха. VAR показал, что мяч был забит чисто.
Третий гол в этом матче тоже забил "Ренн", но уже в свои ворота. После подачи Невена Джурасека Жанюэль Белосьян нечаянно записал на свой счет автогол. При счете 2:1 после экстра-тайма победитель определился в серии пенальти.
Им стал "Шахтер" – прежде всего, благодаря голкиперу Анатолию Трубину, который парировал три удара французов. У "горняков" мимо ворот пробил Валерий Бондарь, в перекладину – Даниил Сикан, а точными ударами отметились Егор Назарина, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Ефим Конопля и Кевин Келси.
После вылета "Днепра-1" из Лиги конференций "Шахтер" остался единственным представителем Украины в еврокубках в этом сезоне.
"Ренн" – "Шахтер" 2:1 (п. 4:5)
Токо Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосьян, 119 (автогол)
"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе. В плей-офф Лиги Европы, где "горняки" играют весной, они также стали единственным украинским клубом, так как киевское "Динамо" из группы ЛЕ не вышло.
Французский "Ренн" играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.