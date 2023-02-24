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"Шахтер" обыграл "Ренн" в Лиге Европы в драматичной серии пенальти. Трубин взял три удара

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"Шахтер" смог пройти "Ренн" в Лиге Европы
"Шахтер" смог пройти "Ренн" в Лиге Европы
Фото: EPA

Донецкий "Шахтер" 23 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в дополнительное время проиграл французскому "Ренну" со счетом 1:2, но вышел в 1/8 финала, одержав верх в серии пенальти (5:4), сообщает официальный сайт турнира.

В первом матче плей-офф ЛЕ 16 февраля донецкий клуб в домашнем матче в Варшаве обыграл французов со счетом 2:1 и для выхода в следующий раунд в основное время должен был побеждать или играть вничью.

Этого не случилось: Карл Токо Экамби, отметившийся голом и в первом поединке этих команд, открыл счет на 52-й минуте. Этот гол оказался единственным за 90+4 минуты основного времени, и матч перешел в экстра-тайм.

В самом начале второй дополнительной пятнадцатиминутки хозяевам удалось удвоить счет – гол на 106-й минуте на счету Ибрагима Салаха. VAR показал, что мяч был забит чисто.

Третий гол в этом матче тоже забил "Ренн", но уже в свои ворота. После подачи Невена Джурасека Жанюэль Белосьян нечаянно записал на свой счет автогол. При счете 2:1 после экстра-тайма победитель определился в серии пенальти.

Им стал "Шахтер" – прежде всего, благодаря голкиперу Анатолию Трубину, который парировал три удара французов. У "горняков" мимо ворот пробил Валерий Бондарь, в перекладину – Даниил Сикан, а точными ударами отметились Егор Назарина, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Ефим Конопля и Кевин Келси.

После вылета "Днепра-1" из Лиги конференций "Шахтер" остался единственным представителем Украины в еврокубках в этом сезоне.

"Ренн" – "Шахтер" 2:1 (п. 4:5)

Токо Экамби, 52, Ибрагим Салах, 106 – Белосьян, 119 (автогол)

Контекст:

"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе. В плей-офф Лиги Европы, где "горняки" играют весной, они также стали единственным украинским клубом, так как киевское "Динамо" из группы ЛЕ не вышло.

Французский "Ренн" играл в группе с киевским "Динамо" (и выиграл 2:1 и 1:0).

Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.

Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.

Теги: футбол, Украина, спорт, Лига Европы, УЕФА, Шахтер Донецк, плей-офф, Ренн, турнир
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