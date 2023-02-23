"Днепр-1" вылетел из Лиги конференций, ни разу в сезоне не выиграв у АЕК

"Днепр-1" вышел на поле в Кошице с украинскими флагами Фото: scdnipro1.com.ua

В игре, которая состоялась в Кошице (Словакия), команды не забили голов и почти не создали моментов для взятия ворот.

В первом матче плей-офф Лиги конференций АЕК неделю назад минимально обыграл "Днепр-1" (1:0). По сумме двух поединков украинский клуб прекратил участие в турнире.

Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций. Таким образом, в четырех играх против АЕК в этом сезоне днепряне забили всего один гол, взяли одно очко и ни разу не победили.