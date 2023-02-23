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"Днепр-1" вылетел из Лиги конференций, ни разу в сезоне не выиграв у АЕК

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"Днепр-1" вышел на поле в Кошице с украинскими флагами
"Днепр-1" вышел на поле в Кошице с украинскими флагами
Фото: scdnipro1.com.ua

В ответном матче 1/16 финала Лиги конференций АЕК (Ларнака, Кипр) смог отстоять нулевую ничью в матче с СК "Днепр-1". Об этом 23 февраля сообщает официальный сайт турнира.

В игре, которая состоялась в Кошице (Словакия), команды не забили голов и почти не создали моментов для взятия ворот.

В первом матче плей-офф Лиги конференций АЕК неделю назад минимально обыграл "Днепр-1" (1:0). По сумме двух поединков украинский клуб прекратил участие в турнире.

Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций. Таким образом, в четырех играх против АЕК в этом сезоне днепряне забили всего один гол, взяли одно очко и ни разу не победили.

Контекст:

Для "Днепра-1" это был первый в истории сезон в еврокубках.

Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы. С киевлянами киприоты сыграли 1:0 и 3:3.

Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.

Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).

Теги: футбол, спорт, Кипр, Словакия, УЕФА, Кошице, АЕК, СК Днепр-1, Лига конференций, турнир
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