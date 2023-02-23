"Днепр-1" вылетел из Лиги конференций, ни разу в сезоне не выиграв у АЕК

В игре, которая состоялась в Кошице (Словакия), команды не забили голов и почти не создали моментов для взятия ворот.
В первом матче плей-офф Лиги конференций АЕК неделю назад минимально обыграл "Днепр-1" (1:0). По сумме двух поединков украинский клуб прекратил участие в турнире.
Именно АЕК "Днепр-1" в августе 2022 года проиграл в Лиге Европы в двух матчах (1:2 и 0:3), вследствие чего клуб из Днепра перешел в Лигу конференций. Таким образом, в четырех играх против АЕК в этом сезоне днепряне забили всего один гол, взяли одно очко и ни разу не победили.
Для "Днепра-1" это был первый в истории сезон в еврокубках.
Он попал в Лигу конференций после вылета из Лиги Европы, там украинский клуб проиграл кипрскому клубу АЕК из Ларнаки, после чего АЕК попал в одну группу с киевским "Динамо" в Лиге Европы. С киевлянами киприоты сыграли 1:0 и 3:3.
Финал Лиги конференций УЕФА сезона 2022/2023 состоится 7 июня 2023 года в Праге.
Лигу конференций сезона 2021/2022 выиграла римская "Рома" (Италия).