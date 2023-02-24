"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

Матчи пройдут 9-го и 16 марта.
Донецкий клуб, который в 1/16 финала ЛЕ обошел французский "Ренн" (2:1, 1:2 (п. 5:4), в этой жеребьевке был несеяным, как и "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Спортинг" (Португалия) и "Унион" Берлин (Германия).
Соперником украинцев могла стать одна из сеяных команд – победителей групп Лиги Европы: "Арсенал" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Бетис" (Испания), "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фейеноорд", "Фрайбург" (Германия) или "Ференцварош" (Венгрия).
Все пары 1/8 финала Лиги Европы:
На этой стадии команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться друг с другом.
"Шахтер" был единственным представителем Украины в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2022/2023, откуда вылетел, заняв третье место в группе. В плей-офф Лиги Европы, где "горняки" играют весной, они также стали единственным украинским клубом, так как киевское "Динамо" из группы ЛЕ не вышло.
После вылета "Днепра-1" из Лиги конференций "Шахтер" остался единственным представителем Украины в еврокубках в этом сезоне.
Финал Лиги Европы УЕФА сезона 2022/2023 состоится 31 мая 2023 года в Будапеште.
Лигу Европы сезона 2021/2022 выиграл "Айнтрахт" из Франкфурта.