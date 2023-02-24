"Шахтер" узнал соперника по 1/8 финала Лиги Европы

"Шахтер" прошел "Ренн" и теперь встретится с "Фейеноордом" Фото: EPA

Матчи пройдут 9-го и 16 марта.

Донецкий клуб, который в 1/16 финала ЛЕ обошел французский "Ренн" (2:1, 1:2 (п. 5:4), в этой жеребьевке был несеяным, как и "Ювентус" (Италия), "Байер" (Германия), "Манчестер Юнайтед" (Англия), "Рома" (Италия), "Севилья" (Испания), "Спортинг" (Португалия) и "Унион" Берлин (Германия).

Соперником украинцев могла стать одна из сеяных команд – победителей групп Лиги Европы: "Арсенал" (Англия), "Фенербахче" (Турция), "Бетис" (Испания), "Юнион Сент-Жиллуа" (Бельгия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Фейеноорд", "Фрайбург" (Германия) или "Ференцварош" (Венгрия).

Все пары 1/8 финала Лиги Европы:

"Унион" Берлин – "Юнион Сент-Жиллуа";

"Севилья" – "Фенербахче";

"Ювентус" – "Фрайбург";

"Байер" – "Ференцварош";

"Спортинг" – "Арсенал";

"Манчестер Юнайтед" – "Бетис";

"Рома" – "Реал Сосьедад";

"Шахтер" – "Фейеноорд".

На этой стадии команды из одной национальной ассоциации не могли встретиться друг с другом.