"Мы хотим быть достойными украинских воинов". Тренер "Шахтера" рассказал The Guardian о войне

По мнению журналистов, клуб из Донецка выполняет важную роль поддержки украинцев во время войны. Они приводят слова хорватского тренера Игоря Йовичевича, для которого это не первая война, он пережил нападение Сербии в 1990-х: "Потому что мы знаем, что нас поддерживает 40 миллионов человек, 10 миллионов за пределами Украины. Мы мотивированы показать такую же борьбу, быть достойными наших воюющих за нас солдат. И это делает нас сильнее как команду".

Также издание рассказало историю двух детей – Никиты и Ильи, сирот из Попасной, чьих родителей убила Россия. Они приехали с "Шахтером" на матч Лиги Европы с французским "Ренном" с бабушкой Ольгой. Она говорит, что это один из самых счастливых дней для детей за долгое время.