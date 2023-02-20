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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы хотим быть достойными украинских воинов". Тренер "Шахтера" рассказал The Guardian о войне

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Игоря Йовичевич: Мы знаем, что нас поддерживает 40 миллионов человек, 10 миллионов за пределами Украины
Игоря Йовичевич: Мы знаем, что нас поддерживает 40 миллионов человек, 10 миллионов за пределами Украины
Фото: EPA

Британская The Guardian посвятила очередной материал украинскому футбольному клубу "Шахтер", издание акцентировало внимание на объединенности украинского общества и привело примеры, когда болельщики киевского "Динамо" поддерживают "Шахтер", что до войны казалось невозможным.

По мнению журналистов, клуб из Донецка выполняет важную роль поддержки украинцев во время войны. Они приводят слова хорватского тренера Игоря Йовичевича, для которого это не первая война, он пережил нападение Сербии в 1990-х: "Потому что мы знаем, что нас поддерживает 40 миллионов человек, 10 миллионов за пределами Украины. Мы мотивированы показать такую же борьбу, быть достойными наших воюющих за нас солдат. И это делает нас сильнее как команду".

Также издание рассказало историю двух детей – Никиты и Ильи, сирот из Попасной, чьих родителей убила Россия. Они приехали с "Шахтером" на матч Лиги Европы с французским "Ренном" с бабушкой Ольгой. Она говорит, что это один из самых счастливых дней для детей за долгое время.

Теги: футбол, Шахтер Донецк, Guardian, война России против Украины, тренер
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