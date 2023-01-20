Срна снова поднял тему антиукраинской позиции ФИФА перед британским The Guardian

Дарио Срна: Мы боремся не только против России, но и против ФИФА Фото: football.ua

"Весь мир помогает Украине, но ФИФА не помогает ее футболу. Это их обязанность, и они ничего не делают", – подчеркнул он.

Срна добавил, что действия ФИФА уничтожают украинский футбол.

"Мы не просим денег, которые не являются нашими, мы хотим защитить клуб, 17 раз игравший в групповом этапе Лиги чемпионов. И неважно, мы или другой клуб, это вся страна. Мы хотим, чтобы они защищали украинскую лигу, а чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА", – резюмировал Срна.