Срна снова поднял тему антиукраинской позиции ФИФА перед британским The Guardian

"Весь мир помогает Украине, но ФИФА не помогает ее футболу. Это их обязанность, и они ничего не делают", – подчеркнул он.
Срна добавил, что действия ФИФА уничтожают украинский футбол.
"Мы не просим денег, которые не являются нашими, мы хотим защитить клуб, 17 раз игравший в групповом этапе Лиги чемпионов. И неважно, мы или другой клуб, это вся страна. Мы хотим, чтобы они защищали украинскую лигу, а чувствуем, что боремся не только против России, но и против ФИФА", – резюмировал Срна.
"Шахтер" уже обращал внимание на пророссийские действия ФИФА . В частности, сразу после начала полномасштабного наступления России на Украину донецкий клуб требовал исключить РФ из организации, но ФИФA отказала.
Осенью перед чемпионатом мира начался скандал вокруг продажи прав на трансляцию чемпионата мира по футболу в Катаре российским пропагандистским телеканалам.
Перед чемпионатом директор клуба "Шахтер" Сергей Палкин обращался к ФИФА с требованием не допускать сборную Ирана на турнир из-за фактического участия правительства страны в российских террористических атаках на Украину.