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Шевченко стал номинантом на звание лучшего футболиста XXI века

По состоянию на 13.30 24 ноября за украинского футболиста Андрея Шевченко в голосовании за звание лучшего футболиста XXI века проголосовали 2%. Больше всего голосов получили португалец Криштиану Роналду (32%), египетский футболист Мохаммед Салах (25%) и аргентинец Лионель Месси (20%).

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Вместе с Шевченко (на фото) за звание соревнуются Кака, Бекхэм, Касильяс, Месси и другие
Вместе с Шевченко (на фото) за звание соревнуются Кака, Бекхэм, Касильяс, Месси и другие
Фото: EPA

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко претендует на звание лучшего футболиста XXI века по версии Globe Soccer Awards. Об этом говорится на сайте премии.

Награда вручается победителю опроса от Европейской ассоциации футбольных агентов и Европейской ассоциации клубов.

Среди конкурентов Шевченко в этой категории – бразильский футболист Рикардо Изексен (Кака), британец Дэвид Бекхэм, испанец Икер Касильяс, аргентинец Лионель Месси и другие именитые футболисты. По состоянию на 13.30 24 ноября за Шевченко свой голос отдали 2% проголосовавших. Больше всего голосов получили португалец Криштиану Роналду (32%), египетский футболист Мохаммед Салах (25%) и Месси (20%). Результаты остальных не превышают 3%.

Globe Soccer Awards также объявила кандидатов в еще нескольких номинациях. В частности, за звание лучшего игрока года борются нападающий клуба "Лацио" Чиро Иммобиле, Роналду, нападающий "Реала" Карим Бензема, Месси, защитник "Пари Сен-Жермен" Маркос Аоас Корреа, нападающий "Баварии" Роберт Левандовски, полузащитник "Ливерпуля" Садио Мане и полузащитник "Баварии" Серж Гнабри.

А в номинации лучшего клуба года соревнуются "Бавария" (Мюнхен), "Ювентус", "Ливерпуль", "Пари Сен-Жермен", "Реал" (Мадрид) и "Севилья".

Теги: футбол, Криштиану Роналду, Лионель Месси, Андрей Шевченко, Дэвид Бекхэм, Реал (Мадрид), Бавария (Мюнхен), Ливерпуль, Севилья, Мохаммед Салах, Икер Касильяс
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