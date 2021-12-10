Суд во Франции вынес приговор болельщице, из-за которой произошла массовая авария на "Тур де Франс"

Суд признал женщину виновной в создании опасности для других и непредумышленном нанесении телесных повреждений.

Ее также обязали уплатить символический штраф в один евро профессиональной ассоциации велосипедистов Франции.

Издание отмечает, что обвинение требовало для болельщицы наказания в виде четырехмесячного тюремного заключения с отсрочкой исполнения.

Контекст:

26 июня болельщица, стоявшая у трассы, на которой проходила гонка, выставила свой плакат так, что за него зацепился один из проезжавших велосипедистов. Из-за эффекта домино следом за ним упали еще десятки спортсменов. Многие были травмированы. Болельщица покинула место происшествия до приезда следователей.

Женщину задержали и допросили 30 июня. Она сама сдалась правоохранителям, заявив, что больше не выдерживает давления СМИ.

Организаторы "Тур де Франс" отозвали свой иск к болельщице, заявив, что дело было "чрезмерно раздуто", но ассоциация велосипедистов – нет.