Свитолина одержала первую победу после выхода из декретного отпуска

После возвращения на корт Свитолина занимает 1344-ю позицию в рейтинге WTA Фото: ЕРА

12 апреля 28-летняя украинка, которая после возвращения на корт занимает 1344-ю позицию в рейтинге WTA, успешно стартовала на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.

В первом раунде Свитолина оказалась сильнее представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (160-е место в рейтинге WTA), одержав победу в двух сетах – 6:4, 6:2.

Во втором круге соревнований украинка также встретится с румынкой – Александрой Игнатик.