Свитолина одержала первую победу после выхода из декретного отпуска

12 апреля 28-летняя украинка, которая после возвращения на корт занимает 1344-ю позицию в рейтинге WTA, успешно стартовала на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо.
В первом раунде Свитолина оказалась сильнее представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (160-е место в рейтинге WTA), одержав победу в двух сетах – 6:4, 6:2.
Во втором круге соревнований украинка также встретится с румынкой – Александрой Игнатик.
В октябре 2022 года Свитолина родила дочь.
Первый официальный поединок после 13-месячной паузы украинка проиграла. 3 апреля бывшая первая ракетка Украины в первом круге одиночного разряда турнира WTA в США Credit One Charleston Open уступила теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой.