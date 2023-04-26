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Свитолина проиграла теннисистке из Беларуси и не пожала ей руку

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Свитолина не смогла одолеть белорусскую спортсменку на турнире WTA в Мадриде
Свитолина не смогла одолеть белорусскую спортсменку на турнире WTA в Мадриде
Фото: Elina Monfils / Instagram (архив)

Украинская теннисистка Элина Свитолина (№1088 WTA) проиграла белоруске Александре Саснович (№47 WTA) на старте турнира WTA 1000 в Мадриде в двух сетах (4:6, 5:7), сообщает 26 апреля Tribuna.com.

Отмечается, что после матча украинка не пожала руку представительнице Беларуси.

Tribuna.com пишет, что ранее Марта Костюк, Ангелина Калинина и Людмила Киченок не пожимали руки своим соперницам из России и Беларуси.

Контекст:

В октябре 2022 года Свитолина родила дочь.

Первый официальный поединок после 13-месячной паузы украинка проиграла. 3 апреля бывшая первая ракетка Украины в первом круге одиночного разряда турнира WTA в США Credit One Charleston Open уступила теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой.

12 апреля 28-летняя украинка, на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо выиграла первый после декрета официальный поединок. Свитолина оказалась сильнее представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (160-е место в рейтинге WTA), одержав победу в двух сетах (6:4, 6:2).

Теги: Россия, Украина, Беларусь, теннис, Элина Свитолина, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, WTA, Марта Костюк, Людмила Киченок, Ангелина Калинина, турнир
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