Свитолина проиграла теннисистке из Беларуси и не пожала ей руку

Свитолина не смогла одолеть белорусскую спортсменку на турнире WTA в Мадриде Фото: Elina Monfils / Instagram (архив)

Отмечается, что после матча украинка не пожала руку представительнице Беларуси.

Tribuna.com пишет, что ранее Марта Костюк, Ангелина Калинина и Людмила Киченок не пожимали руки своим соперницам из России и Беларуси.