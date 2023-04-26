Свитолина проиграла теннисистке из Беларуси и не пожала ей руку

Отмечается, что после матча украинка не пожала руку представительнице Беларуси.
Tribuna.com пишет, что ранее Марта Костюк, Ангелина Калинина и Людмила Киченок не пожимали руки своим соперницам из России и Беларуси.
В октябре 2022 года Свитолина родила дочь.
Первый официальный поединок после 13-месячной паузы украинка проиграла. 3 апреля бывшая первая ракетка Украины в первом круге одиночного разряда турнира WTA в США Credit One Charleston Open уступила теннисистке из Казахстана Юлии Путинцевой.
12 апреля 28-летняя украинка, на турнире ITF W60 в швейцарском Кьяссо выиграла первый после декрета официальный поединок. Свитолина оказалась сильнее представительницы Румынии Елены-Габриэлы Русе (160-е место в рейтинге WTA), одержав победу в двух сетах (6:4, 6:2).