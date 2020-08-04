Темнокожий футболист украинского клуба забил два гола за матч. Его сокомандники подарили ему банан. Видео

После матча к танзанийскому форварду "Ингульца" Оскару Мкомолу, забившему два гола, подошел капитан команды и вручил банан. После этого полузащитник Илья Коваленко забрал его обратно и вернул только половину фрукта.

Африканского форварда команды "Ингулец" Оскара Мкомолу сокомандники поздравили с двумя забитыми в матче против "Кремня" голами, подарив ему банан. Об этом сообщает "Футбол 24".

Сначала к танзанийскому форварду подошел капитан "Ингульца" с бананом в руке и вручил его ему. Почти сразу после этого полузащитник Илья Коваленко забрал его обратно со словами: "Делись давай", – и вернул только половину фрукта.

После этого игроки и тренерский штаб "Ингульца" стали в круг и под крики "No to racism" надавали шуточных пинков африканцу, а также Артему Щедрому – другому автору гола в поединке.

"Ингулец" разгромил "Кремень" (3:0) и возглавил турнирную таблицу Первой лиги.

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