Теннисистка из Китая Пэн Шуай назвала "огромным непониманием" свое заявление об изнасиловании

Пэн Шуай (слева) исчезла 2 ноября 2021 года после заявления о сексуальном домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Китая Фото: Jerry Zheng / Twitter

Пэн Шуай исчезла 2 ноября 2021 года после заявления о сексуальном домогательстве со стороны бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли. Соответствующий пост она написала в соцсети Weibo. Вскоре после публикации этот пост был удален. После этого Пэн Шуай перестала выходить на связь.

21 ноября главред китайской государственной газеты Global Times Ху Сицзинь опубликовал в Twitter видеозапись церемонии открытия теннисного финального матча среди подростков, в которой приняла участие Пэн Шуай. В тот же день со спортсменкой пообщался президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Отмечается, что Пэн Шуай согласилась на беседу с журналистами французской газеты на некоторых условиях: заранее согласованного текста вопросов, присутствия представителя Олимпийского комитета Китая, формата интервью в виде "вопрос-ответ" без комментариев.

При этом теннисистка заявила, что будет отвечать на вопросы только на китайском языке, а их будет переводить переводчик. Хотя сама Пэн Шуай говорит по-английски.

В ходе интервью Пэн Шуай сообщила, что "никогда не говорила, что кто-то пытался ее изнасиловать". По словам теннисистки, ее пост "вызвал огромное непонимание со стороны всего мира", она его удалила, "потому что так захотела". Пэн Шуай выразила желание, чтобы содержание ее поста "больше не искажали".

Китайская теннисистка рассказала, что никуда не исчезала и "всегда была на связи с близкими друзьями", она не понимает, откуда взялась эта информация.

Пэн Шуай подчеркнула, что ее "романтические чувства, личная жизнь не должны никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте".