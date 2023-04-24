Украина 12 июня проведет благотворительный матч против Германии, футбольную сборную будет готовить новый главный тренер – УАФ

Матч против сборной Украины будет 1000-м поединком в истории для команды Германии, отметил Павелко Фото: EPA

Об этом 24 апреля в Facebook проинформировал президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, матч против Украины будет 1000-м поединком в истории для четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы – команды Германии.

Павелко отметил, что поединок будет благотворительным – собранные средства Немецкий футбольный союз планирует передать в поддержку украинцев, пострадавших от российской военной агрессии.

"К контрольному поединку с Германией и следующим матчам отбора к Евро 2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в договоренное с ним время", – подчеркнул президент УАФ.