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Украина 12 июня проведет благотворительный матч против Германии, футбольную сборную будет готовить новый главный тренер – УАФ

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Матч против сборной Украины будет 1000-м поединком в истории для команды Германии, отметил Павелко
Матч против сборной Украины будет 1000-м поединком в истории для команды Германии, отметил Павелко
Фото: EPA

Национальная сборная Украины по футболу 12 июня в Бремене сыграет товарищеский поединок против команды Германии.

Об этом 24 апреля в Facebook проинформировал президент УАФ Андрей Павелко.

По его словам, матч против Украины будет 1000-м поединком в истории для четырехкратных чемпионов мира и трехкратных чемпионов Европы – команды Германии.

Павелко отметил, что поединок будет благотворительным – собранные средства Немецкий футбольный союз планирует передать в поддержку украинцев, пострадавших от российской военной агрессии.

"К контрольному поединку с Германией и следующим матчам отбора к Евро 2024 национальную сборную Украины уже будет готовить новый главный тренер, который будет представлен в договоренное с ним время", – подчеркнул президент УАФ.

https://www.facebook.com/andriy.pavelko/posts/pfbid03v64bhyg6burp7qz1WJrQqFUPrzYzmvgynS7NYfgQydiY8XhDph4J1qC2ymtFEFwl

Контекст:

В последнем поединке сборная Украина по футболу уступила со счетом 0:2 команде Англии в рамках отбора на Евро 2024. Матч на стадионе "Уэмбли" был первым официальным поединком для и.о. главного тренера украинской команды Руслана Ротаня.

В УАФ отмечали, что соглашение с Ротанем будет действовать до момента вступления в силу контракта с Сергеем Ребровым, который ныне тренирует клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.

Теги: футбол, сборная Украины, Андрей Павелко, сборная Германии, президент, тренер, УАФ, назначение, национальная сборная
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