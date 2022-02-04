Украина – Россия. Где смотреть полуфинальный матч Евро 2022 по футзалу

Как сообщает сайт УЕАФ, матч за право сыграть в решающем поединке турнира состоится в Амстердаме. Начало – в 18.00 по киевскому времени.
Главный арбитр – итальянец Никола Манцьоне.
Транслировать матч Украины против России будет телеканал "UA: Перший" и сайт "Суспільне. Спорт".
Во втором полуфинале, который начнется в 21.00, сыграют сборные Испании и Португалии.
На стадии группового этапа Евро 2022 сборная Украины по футзалу выиграла у Сербии (6:1) и дважды уступила – Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), сообщается на сайте УЕФА. В итоге украинская команда заняла второе место в квартете А, имея в активе три очка.
В 1/4 финала Евро 2022 сборная Украины со счетом 5:3 победила команду Казахстана.
В рейтинге сборных, опубликованном на сайте УЕФА, сборная Украина по футзалу – восьмая в Европе. Лидер – Россия.