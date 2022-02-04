Украина – Россия. Где смотреть полуфинальный матч Евро 2022 по футзалу

Как сообщает сайт УЕАФ, матч за право сыграть в решающем поединке турнира состоится в Амстердаме. Начало – в 18.00 по киевскому времени.

Главный арбитр – итальянец Никола Манцьоне.

Транслировать матч Украины против России будет телеканал "UA: Перший" и сайт "Суспільне. Спорт".

Во втором полуфинале, который начнется в 21.00, сыграют сборные Испании и Португалии.