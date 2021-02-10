Украина заняла четвертое место в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону

Сборной Украины по биатлону не хватило полсекунды, чтобы завоевать бронзовую медаль чемпионата мира в классической смешанной эстафете.

Чемпионат мира в Поклюке продлится до 21 февраля Фото: ЕРА

Сборная Украина заняла четвертое место в классической смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который сегодня стартовал в словенской Поклюке, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

В составе украинской команды в первой гонке чемпионата участвовали Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Практически всю дистанцию Украина занимала лидирующие позиции – бежавшая на третьем этапе Джима на передаче эстафеты была на втором месте, уступая лишь Норвегии.

Однако промахи Пидгрушной на последнем этапе отбросили украинскую команду на четвертое место. Украинка ходом существенно сократила отставание от опередившей ее после стрельбы представительницы Швеции, но к финишу соперница пришла на полсекунды раньше.

Победителем гонки стала команда Норвегии, второе место у Австрии (+27 сек), третьи – шведы (+30,6), следом – Украина (+31,1).

Чемпионат мира в Поклюке продлится до 21 февраля.