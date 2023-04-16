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Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

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Ковтун выиграл золотую медаль ЧЕ в упражнениях на параллельных брусьях, отметили в НОК Украины
Ковтун выиграл золотую медаль ЧЕ в упражнениях на параллельных брусьях, отметили в НОК Украины
Фото: EPA (архив)

19-летний украинский гимнаст Илья Ковтун 16 апреля выиграл золотую медаль в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Анталии (Турция).

Об этом сообщается в Facebook НОК Украины.

Отмечается, что украинец квалифицировался со вторым результатом, а в финале получил за комбинацию 15,166 балла.

Ковтун опередил двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из Турции, который в итоге стал вторым (14,933).

Как указали в НОК, для спортсмена из Черкасс это первое золото на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/pfbid034HNqXCKJ2i52WRBYSyNqwGhABJBEcj8SD4AszDS2XtpF5jJLWCg8uiLgeoXGcZuKl

Кроме того, Ковтун на ЧЕ стал бронзовым призером в многоборье, а также в упражнениях на перекладине, получив за свое выступление оценку 13,966, подчеркнули в НОК Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/pfbid028WE7oZh52VZoJBd9Vx4gKG9Me68CcNvwNF7n1mtXN7dtRQb5oJUC5RUhJNiBqn53l

Контекст:

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Анталии проходил с 11-го по 16 апреля. Сборная Украины на Евро 2023 завоевала четыре награды – кроме трех медалей Ковтуна, бронзовым призером соревнований в опорном прыжке стал Игорь Радивилов, отметили в НОК.

Теги: Украина, Турция, золото, сборная Украины, НОК, спортивная гимнастика, медали, спортсмены, награды, соревнования, Игорь Радивилов, чемпионат Европы, награда, финал, Илья Ковтун
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