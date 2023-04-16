Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Ковтун выиграл золотую медаль ЧЕ в упражнениях на параллельных брусьях, отметили в НОК Украины Фото: EPA (архив)

Об этом сообщается в Facebook НОК Украины.

Отмечается, что украинец квалифицировался со вторым результатом, а в финале получил за комбинацию 15,166 балла.

Ковтун опередил двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из Турции, который в итоге стал вторым (14,933).

Как указали в НОК, для спортсмена из Черкасс это первое золото на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.

Кроме того, Ковтун на ЧЕ стал бронзовым призером в многоборье, а также в упражнениях на перекладине, получив за свое выступление оценку 13,966, подчеркнули в НОК Украины в Facebook.