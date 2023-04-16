Украинец Ковтун впервые стал чемпионом Европы по спортивной гимнастике

Об этом сообщается в Facebook НОК Украины.
Отмечается, что украинец квалифицировался со вторым результатом, а в финале получил за комбинацию 15,166 балла.
Ковтун опередил двукратного чемпиона Европы в этом виде Ферхата Ариджана из Турции, который в итоге стал вторым (14,933).
Как указали в НОК, для спортсмена из Черкасс это первое золото на чемпионатах Европы по спортивной гимнастике.
Кроме того, Ковтун на ЧЕ стал бронзовым призером в многоборье, а также в упражнениях на перекладине, получив за свое выступление оценку 13,966, подчеркнули в НОК Украины в Facebook.
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Анталии проходил с 11-го по 16 апреля. Сборная Украины на Евро 2023 завоевала четыре награды – кроме трех медалей Ковтуна, бронзовым призером соревнований в опорном прыжке стал Игорь Радивилов, отметили в НОК.