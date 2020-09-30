Украинка Козлова вышла во второй раунд Roland Garros в парном разряде, сестры Киченок проиграли

В паре с Магдой Линетт из Польши украинская теннисистка Катерина Козлова в первом круге Roland Garros выиграла у французской пары Амандин Эсс и Армони Тан. Сестры Людмила и Надежда Киченок из Украины свой поединок проиграли.

В парном разряде на Roland Garros Козлова выиграла впервые Фото:

30 сентября украинская теннисистка Катерина Козлова в паре с польской спортсменкой Магдой Линетт вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции. Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Соперницами украино-польской пары были французские теннисистки Амандин Эсс и Армони Тан.

Поединок продолжался 84 минуты и завершился со счетом 6:0, 7:6.

"Большой теннис Украины" отмечает, что для Козловой эта победа была первой в парном разряде на Roland Garros.

Следующие соперницы Козловой и Линетт определятся в игре француженок Обан Дроге / Селены Яничиевич и американок Кэти Макнелли / Кори Гауфф.

Украинские сестры Людмила и Надежда Киченок свой матч первого круга проиграли со счетом 3:6, 6:4, 4:6. Их соперницами были Варвара Грачева из России и Ясмина Паолини из Италия.

В одиночном разряде Козлова выбыла из турнира на стадии первого круга.