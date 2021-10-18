Украинская гимнастка Оноприенко завоевала четыре медали на турнире в Испании

Оноприенко везет в Украину две серебряные и две бронзовые медали Фото: ukraine-rg.com.ua

Гимнастки боролись за медали в финалах с обручем, мячом, булавами и лентой. Представительница Украины Виктория Оноприенко квалифицировалась во все четыре финала.

"Она показала сложные программы и высокое исполнение. Наша грация завоевала две бронзовые медали в финалах с обручем и булавами, а также серебро в финале с лентой", – отметили в релизе.

В финале с обручем золото и серебро завоевали россиянки Лала Крамаренко и Екатерина Селезнева. Первой в финале с булавами стала итальянка София Рафаэли, а второй – Крамаренко.

В финале с лентой золото также завоевала Крамаренко, а бронзу – Рафаэли. Оноприенко заняла седьмое место финале с мячом. Первое и второе места заняли россиянки Крамаренко и Анастасия Симакова, бронзу получила Рафаэли.

"Оноприенко везет в Украину четыре медали: две серебряные (многоборье, лента) и две бронзовые (обруч, булавы)", – подчеркнули в федерации.