ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Украинская теннисистка Байндль проиграла в своем втором в карьере финале на турнирах WTA

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Решающий поединок Байндль проиграла в трех сетах
Решающий поединок Байндль проиграла в трех сетах
Фото: ЕРА

23 июля украинская теннисистка Катерина Байндль (в девичестве Козлова) проиграла финал одиночного разряда теннисного турнира серии WTA Hungarian Grand Prix, проходящего в Будапеште. Об этом сообщает сайт WTA.

Байндль, 100-я ракетка мира, играла против россиянки Марии Тимофеевой, которая занимает 246-е место в мировом рейтинге.

Первый сет выиграла россиянка 6:3, второй сет взяла украинка с таким же результатом, а в третьем, решающем сете Байндль не сумела выиграть ни одного гейма и разгромно уступила.

Итоговый счет – 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой.

"Большой теннис Украины" писал, что 29-летняя Байндль во второй раз в карьере вышла в финал на турнире WTA. Первый раз это было в 2018 году в Тайбэе, тогда она проиграла Тимее Бабош из Венгрии.

Контекст:

Hungarian Grand Prix проходил на грунтовых кортах с 17-го по 23 июля. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Венгрия, WTA, украинки, финал, турнир
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
"Наслаждались благословениями воды и любви". 56-летняя Хайек снялась в мокром купальнике, сидя на руках у своего 61-летнего мужа
Галина ГРИШИНА
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Саливанчук о браке с мужем-нардепом: Война повлияла на наши отношения. Раньше я на многие вещи не обращала внимания
Галина ГРИШИНА
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа
Галина ГРИШИНА
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал
Галина ГРИШИНА
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование
Галина ГРИШИНА
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Посыпьте этим угли перед приготовлением шашлыка – и он никогда не сгорит. Кулинарный лайфхак от эксперта
Галина ГРИШИНА
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай
Галина ГРИШИНА
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
"Моя роспись превращает одежду в арт-объект". В Киеве прошла презентация одежды, созданной брендом Success вместе с художницей Третьяк. Фото
Галина ГРИШИНА
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Кондратюк о своей жене: На грани брак не был ни разу, а недоразумения были, но такие, что искры летели
Галина ГРИШИНА
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
"Вырастить эту вкуснятину очень просто". Сделайте это в июле, чтобы осенью собирать с грядок раннюю капусту
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Группа Onuka выпустила свой четвертый альбом Room. Аудио
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
  Как приготовить куриное филе, чтобы оно получилось сочным. Кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Дорофеева снялась в джинсовом лифе и брюках с прозрачными вставками от украинского бренда
Галина ГРИШИНА
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
  Умер 96-летний исполнитель хита I Left My Heart in San Francisco Тони Беннетт
Галина ГРИШИНА
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Не ешьте вечером эти продукты, чтобы под глазами не было мешков. Косметолог назвала самые частые причины появления этого недостатка
Галина ГРИШИНА
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Денисенко снялась на турецком пляже в белом бикини. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ефросинина о Горбунове, который хочет снять сериал о Поворознюке за 33 млн грн из бюджета: Этот человек прекратил для меня свое существование (187077)
2
Кондратюк о Козловском: Он должен деньги. Если моя жизнь закончится, я его прощу по факту окончания моей жизни. Думаю, он должен заплатить (154040)
3
Если яблоки летом начинают гнить на дереве – срочно обработайте этим землю. Эксперты рассказали, как спасти урожай (49238)
4
Дорофеева снялась в постели с согнутыми ногами. Фото (25605)
5
Дорофеева о своем новом браке: Мне повезло чувствовать то, что я сейчас чувствую в такие сложные времена (24530)
6
"Дима, ты всегда был интересен для меня во всем". Билык публично признались Коляденко в любви. Он отреагировал (24044)
7
Придерживайтесь этих правил – и ваше лицо сохранит молодость и красоту. Косметолог рассказала, как женщинам старше 45 лет ухаживать за кожей (19782)
8
"Выглядит более взрослым, чем когда-либо". Принц Уильям с женой показали новое фото своего первенца – 10-летнего принца Джорджа (16945)
 
 
 
 