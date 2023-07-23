Украинская теннисистка Байндль проиграла в своем втором в карьере финале на турнирах WTA

Байндль, 100-я ракетка мира, играла против россиянки Марии Тимофеевой, которая занимает 246-е место в мировом рейтинге.

Первый сет выиграла россиянка 6:3, второй сет взяла украинка с таким же результатом, а в третьем, решающем сете Байндль не сумела выиграть ни одного гейма и разгромно уступила.

Итоговый счет – 6:3, 3:6, 6:0 в пользу Тимофеевой.

"Большой теннис Украины" писал, что 29-летняя Байндль во второй раз в карьере вышла в финал на турнире WTA. Первый раз это было в 2018 году в Тайбэе, тогда она проиграла Тимее Бабош из Венгрии.