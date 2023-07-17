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Свитолина после выхода в полуфинал Wimbledon вернула статус первой ракетки Украины. В ТОП-100 рейтинга WTA еще четыре украинки

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28-летняя Свитолина поднялась на 49 позиций в рейтинге WTA
28-летняя Свитолина поднялась на 49 позиций в рейтинге WTA
Фото: EPA

Украинка Элина Свитолина благодаря выходу в полуфинал турнира из серии "Большого шлема" Wimbledon поднялась на 27-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации. Об этом сообщается на сайте WTA.

Отмечается, что 28-летняя Свитолина поднялась на 49 позиций в рейтинге. Таким образом, она стала первой ракеткой Украины, обойдя в рейтинге WTA Ангелину Калинину, которая занимает 28-е место (завершила выступление во втором круге Wimbledon).  

35-я в обновленном рейтинге WTA Марта Костюк, она поднялась на одну позицию. Украинка в третьем круге Wimbledon уступила американке Мэдисон Киз.

В то же время на 14 позиций в рейтинге WTA поднялась Леся Цуренко, которая завершила выступления на Wimbledon на стадии 1/8 финала. Украинка –  46-я.

Замыкает ТОП-100 украинка Катерина Байндль – минус 15 позиций в рейтинге WTA.

Лучшей в мировом рейтинге по состоянию на 17 июля остается Ига Швентек из Польши.

Контекст:

Победительницей Wimbledon 2023 стала чешка Маркета Вондроушова, именно ей в полуфинале проиграла Свитолина.

Теги: Украина, рейтинг, теннис, Элина Свитолина, Леся Цуренко, Wimbledon, Марта Костюк, Катерина Козлова (Байндль), Ангелина Калинина, Ига Швентек
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