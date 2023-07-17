Свитолина после выхода в полуфинал Wimbledon вернула статус первой ракетки Украины. В ТОП-100 рейтинга WTA еще четыре украинки

28-летняя Свитолина поднялась на 49 позиций в рейтинге WTA Фото: EPA

Отмечается, что 28-летняя Свитолина поднялась на 49 позиций в рейтинге. Таким образом, она стала первой ракеткой Украины, обойдя в рейтинге WTA Ангелину Калинину, которая занимает 28-е место (завершила выступление во втором круге Wimbledon).

35-я в обновленном рейтинге WTA Марта Костюк, она поднялась на одну позицию. Украинка в третьем круге Wimbledon уступила американке Мэдисон Киз.

В то же время на 14 позиций в рейтинге WTA поднялась Леся Цуренко, которая завершила выступления на Wimbledon на стадии 1/8 финала. Украинка – 46-я.

Замыкает ТОП-100 украинка Катерина Байндль – минус 15 позиций в рейтинге WTA.

Лучшей в мировом рейтинге по состоянию на 17 июля остается Ига Швентек из Польши.