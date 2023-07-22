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Украинская теннисистка за день выиграла четвертьфинал и полуфинал и вышла в финал турнира WTA в Венгрии

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В финале Байндль (на фото) сыграет с россиянкой
В финале Байндль (на фото) сыграет с россиянкой
Фото: ЕРА

22 июля украинская теннисистка Катерина Байндль (в девичестве Козлова) вышла в финал одиночного разряда проходящего в Будапеште теннисного турнира из серии WTA Hungarian Grand Prix. Об этом сообщает сайт WTA.

В четвертьфинале Байндль, которая занимает 100-ю строчку в мировом рейтинге теннисисток-профессионалок, со счетом 7:6, 6:3 обыграла Фанни Штоллар из Венгрия (441-я в рейтинге WTA).

В полуфинале украинка играла с Клэр Лю из США (88-я ракетка мира) и победила 7:5, 7:6.

"Большой теннис Украины" отмечает, что оба поединка – четвертьфинал и полуфинал – Байндль сыграла в один день. На корте 29-летняя теннисистка провела сегодня в общей сложности четыре с половиной часа.

В финале украинка сыграет против россиянки Марии Тимофеевой, которая занимает 246-е место в мировом рейтинге. Поединок запланирован на 23 июля.

Контекст:

Hungarian Grand Prix проходит на грунтовых кортах с 17-го по 23 июля. Призовой фонд турнира составляет $259 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Венгрия, Будапешт, WTA, Катерина Козлова (Байндль), украинки, финал, турнир
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