Украинская теннисистка в паре с латвийской вышли в полуфинал турнира Qatar Total Open

В четвертьфинале соперницами украинско-латвийской пары были представители Тайваня (Китайского Тайбея) Чжань Хаоцин и Латиша Чжань.
Поединок длился два сета – 7:5, 6:1.
В полуфинале Киченок и Остапенко сразятся с Ян Чжаосюань из Китая и Верой Звонаревой из России (выступает в нейтральном статусе).
Перед четвертьфиналом Остапенко проводила поединок одиночного разряда на том же Qatar Total Open и уступила на стадии 1/8 финала.
В 2023 году Qatar Total Open проходит с 13-го по 18 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $780,6 тыс.