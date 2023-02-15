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Украинская теннисистка в паре с латвийской вышли в полуфинал турнира Qatar Total Open

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Киченок (на фото слева) и Остапенко победили пару из Тайваня
Киченок (на фото слева) и Остапенко победили пару из Тайваня
Фото: ЕРА

15 февраля в полуфинал парного разряда теннисного турнира из серии WTA в Дохе Qatar Total Open пробились Людмила Киченок из Украины и Елена Остапенко из Латвии. Об этом сообщает сайт WTA.

В четвертьфинале соперницами украинско-латвийской пары были представители Тайваня (Китайского Тайбея) Чжань Хаоцин и Латиша Чжань.

Поединок длился два сета – 7:5, 6:1.

В полуфинале Киченок и Остапенко сразятся с Ян Чжаосюань из Китая и Верой Звонаревой из России (выступает в нейтральном статусе).

Перед четвертьфиналом Остапенко проводила поединок одиночного разряда на том же Qatar Total Open и уступила на стадии 1/8 финала.

Контекст:

В 2023 году Qatar Total Open проходит с 13-го по 18 февраля на хардовом покрытии. Призовой фонд турнира составляет $780,6 тыс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: теннис, Тайвань, Катар, WTA, Людмила Киченок, Доха, турнир, Остапенко Олена
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