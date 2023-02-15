Украинская теннисистка в паре с латвийской вышли в полуфинал турнира Qatar Total Open

Киченок (на фото слева) и Остапенко победили пару из Тайваня Фото: ЕРА

В четвертьфинале соперницами украинско-латвийской пары были представители Тайваня (Китайского Тайбея) Чжань Хаоцин и Латиша Чжань.

Поединок длился два сета – 7:5, 6:1.

В полуфинале Киченок и Остапенко сразятся с Ян Чжаосюань из Китая и Верой Звонаревой из России (выступает в нейтральном статусе).

Перед четвертьфиналом Остапенко проводила поединок одиночного разряда на том же Qatar Total Open и уступила на стадии 1/8 финала.