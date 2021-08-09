Украинский гимнаст Верняев сообщил, что обжаловал отстранение от соревнований в спортивном арбитраже

"Такой у меня сейчас в жизни этап – этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства", – написал Верняев.
Он пообещал сделать все возможное, "чтобы доказать свою правоту".
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Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря 2020 года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Геннадий Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.
Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.
В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует “до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается“.
Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.
13 июля украинец объяснил, что от соревнований отстранен из-за мельдония, который обнаружили в его организме.
Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.