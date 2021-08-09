Украинский гимнаст Верняев сообщил, что обжаловал отстранение от соревнований в спортивном арбитраже

"Такой у меня сейчас в жизни этап – этап тестирования меня на прочность. Я обещал, что не опущу руки и обжалую решение, с которым не согласен. Мы с командой подали апелляционную жалобу в CAS и сейчас ждем открытия производства", – написал Верняев.

Он пообещал сделать все возможное, "чтобы доказать свою правоту".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)