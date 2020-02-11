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Украинский вратарь заявил, что получал предложение сменить гражданство для выступления за азиатскую сборную

Украинский вратарь кипрского "Пафоса" Артур Рудько заявил, что ему предлагали сменить гражданство во время выступлений за киевское "Динамо".

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Рудько выступает за "Пафос" с лета 2019 года
Рудько выступает за "Пафос" с лета 2019 года
Фото: pafosfc.com.cy

Украинский вратарь Артур Рудько в интервью ресурсу "Команда №1" заявил, что получал предложение сменить гражданство.

"Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб", – сказал Рудько.

По словам вратаря, ему предлагали хорошие финансовые условия, но он отказался.

"Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран", – резюмировал украинец.

Рудько является воспитанником "Динамо". Кроме киевского клуба, вратарь играл за украинскую "Говерлу" на правах аренды, а с лета 2019-го является игроком кипрского "Пафоса".

Теги: футбол, Украина, гражданство, футболист, украинец, интервью
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