Украинский вратарь заявил, что получал предложение сменить гражданство для выступления за азиатскую сборную

Украинский вратарь Артур Рудько в интервью ресурсу "Команда №1" заявил, что получал предложение сменить гражданство.
"Когда я был в "Динамо", мне предлагали сменить гражданство, взять паспорт одной из азиатских стран. Предлагали сначала меня заиграть за сборную, с последующей перспективой перейти в местный клуб", – сказал Рудько.
По словам вратаря, ему предлагали хорошие финансовые условия, но он отказался.
"Не могу представить себя футболистом, который поет гимн другой страны, хотя не имею ничего против и не осуждаю ребят, которые играют за сборные других стран", – резюмировал украинец.
Рудько является воспитанником "Динамо". Кроме киевского клуба, вратарь играл за украинскую "Говерлу" на правах аренды, а с лета 2019-го является игроком кипрского "Пафоса".