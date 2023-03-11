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"Уродливый ублюдок, подписывай контракт!" – "Жадное пузо, я принимаю предложение, но ты пожертвуешь Украине £1 млн". Фьюри и Усик публично поспорили об условиях боя

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Ожидается, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля
Ожидается, что бой Усика и Фьюри состоится 29 апреля
Фото: ЕРА

Команды украинского боксера Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри достигли договоренности о проведении боя за звание абсолютного чемпиона. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter WBA.

"Президент WBA Гилберто Мендоза получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри, что есть договоренность о проведении объединительного боя. Они просят время для работы над контрактами, чтобы завершить сделку", – сказано в сообщении, которое обнародовали ночью 11 марта. 

10 марта вечером истекал срок согласования условий проведения боя между Фьюри и Усиком, в случае, если бы договоренность не была достигнута, Усик должен был защищать титул против обязательного претендента, отмечали в WBA. 

В этот день боксеры публично обменялись оскорблениями из-за финансовых вопросов организации поединка. Фьюри днем выложил в Instagram видео, в котором предложил Усику провести бой при условии, что украинец получит 30% гонорара, а британец – 70%. 

В Stories он добавил: "Усик, ты маленький мешок с дерьмом. Подписывай контракт, получай свои деньги и проваливай. Ты маленький говнюк. Ты маленький уродливый ублюдок. Подписывай контракт". 

Украинский боксер ответил на заявления Фьюри, тоже записав видео. 

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине £1 млн сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?" – сказал он. 

По информации инсайдера канала ESPN Майка Коппинджера, команды Усика и Фьюри приближаются к заключению сделки по поединку за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Бой пройдет на стадиона "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля. 

Контекст:

21 августа  2022 года Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring. 

Фьюри 3 декабря завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе и сразу после боя бросил вызов Усику, который тогда был на стадионе.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: бокс, спорт, пожертвование, стадион, Александр Усик, Тайсон Фьюри, Уэмбли, сделка, боксер
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