"Уродливый ублюдок, подписывай контракт!" – "Жадное пузо, я принимаю предложение, но ты пожертвуешь Украине £1 млн". Фьюри и Усик публично поспорили об условиях боя

"Президент WBA Гилберто Мендоза получил подтверждение от команд Александра Усика и Тайсона Фьюри, что есть договоренность о проведении объединительного боя. Они просят время для работы над контрактами, чтобы завершить сделку", – сказано в сообщении, которое обнародовали ночью 11 марта.

WBA President Gilberto Mendoza received confirmation from Oleksandr Usyk and Tyson Fury's teams that there is an agreement to make the unification fight. They request time to work on the contracts to close the deal. #UsykFury pic.twitter.com/YhWKZMWXMG — WBA Boxing (@WBABoxing) March 10, 2023

10 марта вечером истекал срок согласования условий проведения боя между Фьюри и Усиком, в случае, если бы договоренность не была достигнута, Усик должен был защищать титул против обязательного претендента, отмечали в WBA.

В этот день боксеры публично обменялись оскорблениями из-за финансовых вопросов организации поединка. Фьюри днем выложил в Instagram видео, в котором предложил Усику провести бой при условии, что украинец получит 30% гонорара, а британец – 70%.

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В Stories он добавил: "Усик, ты маленький мешок с дерьмом. Подписывай контракт, получай свои деньги и проваливай. Ты маленький говнюк. Ты маленький уродливый ублюдок. Подписывай контракт".

Украинский боксер ответил на заявления Фьюри, тоже записав видео.

"Эй, жадное пузо. Я принимаю твое предложение 70% на 30%, чтобы сразиться 29 апреля на "Уэмбли". Но ты обещаешь пожертвовать Украине £1 млн сразу после боя. И за каждый день твоей задержки вы заплатите 1% из своего кошелька украинцам. Договорились?" – сказал он.

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По информации инсайдера канала ESPN Майка Коппинджера, команды Усика и Фьюри приближаются к заключению сделки по поединку за звание абсолютного чемпиона в супертяжелом весе. Бой пройдет на стадиона "Уэмбли" в Лондоне 29 апреля.