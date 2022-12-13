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Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести бой с британцем Дюбуа

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Усик может провести следующий бой с Фьюри или Дюбуа, пишут СМИ
Усик может провести следующий бой с Фьюри или Дюбуа, пишут СМИ
Фото: ЕРА

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA super, WBO и IBO украинец Александр Усик должен встретиться на ринге с британским спортсменом Даниэлем Дюбуа. Об этом 13 декабря проинформировала в Twitter Всемирная боксерская ассоциация (WBA).

"Комитет чемпионатов Всемирной боксерской ассоциации заказал бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", – говорится в сообщении.

35-летний Усик является чемпионом мира по версии WBA super, 25-летний британец Дюбуа – чемпионом мира по версии WBA.

Sky Sports предполагает, что по одному из сценариев сначала Усик встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри, который 3 декабря в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBC победил своего соотечественника Дерека Чисору, а затем победитель боя Усик – Фьюри выйдет на ринг против Дюбуа.

Следующим соперником Усика после этого может стать Филип Хргович из Хорватии, с которым украинца обязали встретиться на ринге как с обязательным претендентом на титул IBF, считает телеканал.

Контекст:

21 августа Усик в бою против британца Энтони Джошуа защитил чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые отобрал у него же в сентябре 2021 года, а также завоевал титул чемпиона по версии журнала The Ring, который стал вакантным после того, как Фьюри объявил о завершении карьеры.

В сентябре Усик говорил, что боя с Фьюри в 2022 году не будет.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: бокс, спорт, Александр Усик, украинцы, спортсмены, WBA, чемпион мира, британец, боксер, Филип Хргович
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