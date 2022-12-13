Всемирная боксерская ассоциация обязала Усика провести бой с британцем Дюбуа

"Комитет чемпионатов Всемирной боксерской ассоциации заказал бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе между суперчемпионом Александром Усиком и чемпионом Даниэлем Дюбуа", – говорится в сообщении.

The World Boxing Association (WBA) Championships Committee ordered the Heavyweight world title fight between Super Champion Oleksandr Usyk and Champion Daniel Dubois #UsykDubois — WBA Boxing (@WBABoxing) December 13, 2022

35-летний Усик является чемпионом мира по версии WBA super, 25-летний британец Дюбуа – чемпионом мира по версии WBA.

Sky Sports предполагает, что по одному из сценариев сначала Усик встретится на ринге с британцем Тайсоном Фьюри, который 3 декабря в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBC победил своего соотечественника Дерека Чисору, а затем победитель боя Усик – Фьюри выйдет на ринг против Дюбуа.

Следующим соперником Усика после этого может стать Филип Хргович из Хорватии, с которым украинца обязали встретиться на ринге как с обязательным претендентом на титул IBF, считает телеканал.