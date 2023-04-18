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В 50 лет умер экс-игрок "Динамо", шесть раз выигрывавший чемпионат Украины

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Шкапенко выступал за "Динамо" в 1992 1998 годах
Шкапенко выступал за "Динамо" в 1992–1998 годах
Фото: fcdynamo.com

Украинский футболист Павел Шкапенко, выступавший за национальную сборную и киевское "Динамо", умер в возрасте 50 лет. Об этом 17 апреля сообщила пресс-служба столичного клуба.

"Коллектив футбольного клуба "Динамо" и лично я с безграничной скорбью встретили печальную весть о смерти человека, который был неотъемлемой частью успехов нашей команды в 90-х годах. Павел Леонидович часто оказывался на острие атаки на футбольном поле и забивал важные мячи, среди которых особенно памятен гол в ворота "Барселоны" в 1993-м (тогда в Лиге чемпионов "Динамо" одержало победу со счетом 3:1. – "ГОРДОН"). Но главное – он был прекрасным и порядочным человеком, с которым всегда было о чем поговорить", – приводит клубная пресс-служба слова президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса.

Контекст:

Шкапенко – воспитанник запорожского футбола, выступал за местный "Металлург" и киевский ЦСКА. За время выступлений в "Динамо" (1992 –1998 годы) полузащитник сыграл 121 игру и забил 33 гола, шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины. Провел 10 матчей за сборную Украины.

Теги: футбол, спорт, смерть, Динамо Киев, Игорь Суркис, сборная Украины, некролог, Кубок Украины, футболист, спортсмены
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