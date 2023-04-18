В 50 лет умер экс-игрок "Динамо", шесть раз выигрывавший чемпионат Украины

"Коллектив футбольного клуба "Динамо" и лично я с безграничной скорбью встретили печальную весть о смерти человека, который был неотъемлемой частью успехов нашей команды в 90-х годах. Павел Леонидович часто оказывался на острие атаки на футбольном поле и забивал важные мячи, среди которых особенно памятен гол в ворота "Барселоны" в 1993-м (тогда в Лиге чемпионов "Динамо" одержало победу со счетом 3:1. – "ГОРДОН"). Но главное – он был прекрасным и порядочным человеком, с которым всегда было о чем поговорить", – приводит клубная пресс-служба слова президента ФК "Динамо" Игоря Суркиса.

Контекст: Шкапенко – воспитанник запорожского футбола, выступал за местный "Металлург" и киевский ЦСКА. За время выступлений в "Динамо" (1992 –1998 годы) полузащитник сыграл 121 игру и забил 33 гола, шесть раз становился чемпионом Украины и трижды выиграл Кубок Украины. Провел 10 матчей за сборную Украины.