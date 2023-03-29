Умерла легенда украинской гимнастики Альбина Дерюгина

НОК Украины отмечает, что Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 70-х и сразу же сделала киевскую школу в этом виде спорта одной из сильнейших в СССР.

"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", – сказано в некрологе.

Под ее руководством олимпийскими чемпионами и победителями первенств мира и Европы стали Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики. Она организовала в Киеве "Школу Дерюгиных", которой руководила совместно со своей дочерью Ириной Дерюгиной, абсолютной чемпионкой мира 1977 года по художественной гимнастике.