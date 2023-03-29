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СПОРТ

Умерла легенда украинской гимнастики Альбина Дерюгина

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Альбина Дерюгина скончалась на 92-м году жизни
Альбина Дерюгина скончалась на 92-м году жизни
Фото: Школа гімнастики Дерюгіних / Instagram

В возрасте 91 года умерла легенда мировой художественной гимнастики, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина. Об этом 29 марта сообщала в Facebook пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

НОК Украины отмечает, что Дерюгина пришла в художественную гимнастику в 70-х и сразу же сделала киевскую школу в этом виде спорта одной из сильнейших в СССР.

"Сегодня ее воспитанницы известны во всем мире, а прочный фундамент, который она заложила, позволяет выводить на пьедестал уважения все новые и новые таланты Украины, сохраняя неповторимый стиль украинской школы художественной гимнастики", – сказано в некрологе.

Под ее руководством олимпийскими чемпионами и победителями первенств мира и Европы стали Ольга Щеголева, Ольга Плохова, Виктория Серых, Людмила Евтушенко, Ирина Дерюгина, Александра Тимошенко, Оксана Скалдина, Элина Хозлу, Тамара Ерофеева, Анна Бессонова, Наталья Годунко, Анна Ризатдинова.

С 1986 года Дерюгина была президентом Федерации художественной гимнастики. Она организовала в Киеве "Школу Дерюгиных", которой руководила совместно со своей дочерью Ириной Дерюгиной, абсолютной чемпионкой мира 1977 года по художественной гимнастике.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/pfbid0253vejTo65xgYkh5WbpnaXkKQoPsG48W8H39DKuZ4a4DrHmaPBa3DLqYKnjFteintl

Теги: Киев, Украина, спорт, СССР, НОК, некролог, гимнастика, Герой Украины, Ирина Дерюгина, школы, Анна Ризатдинова, тренер, Анна Бессонова, Наталья Годунко
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