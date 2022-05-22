В Бельгии "по политическим мотивам" отменили футбольный матч между сборными Украины и ДР Конго – СМИ

Футбольные функционеры ДР Конго объяснили, что матч отменили "по политическим причинам", решение принято мэром Брюсселя по соображениям безопасности, "учитывая сильное конголезское и украинское сообщество, из-за чего требовалось значительное присутствие полиции".

Издание отмечает, что был вариант переноса поединка в Словению, однако к этому оказались логистически и финансово не готовы в ДР Конго.

Африканская сборная намеревалась сыграть с Украиной в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка африканских наций. Уже 4 июня в ДР Конго приедет сборная Габона.

Сборная Украины готовится к решающим матчам плей-офф отбора в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и к матчам в Лиге наций УЕФА.

Украинская сторона официально не комментировала отмену матча с ДР Конго.

18 мая главный тренер украинской сборной Александр Петраков говорил на пресс-конференции, что с вероятностью 90% сборная сыграет против ДР Конго 26 мая, когда в расположение сборной приедут все украинские легионеры.