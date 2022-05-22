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В Бельгии "по политическим мотивам" отменили футбольный матч между сборными Украины и ДР Конго – СМИ

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Последний матч украинцы играли 18 мая
Последний матч украинцы играли 18 мая
Фото: uaf.ua

Товарищеский футбольный матч между национальными сборными Украины и Демократической Республики Конго, который планировали провести в Брюсселе в конце мая, отменили бельгийские власти. Об этом 19 мая сообщило конголезское издание Footrdc.com со ссылкой на руководство местной федерации футбола.

Футбольные функционеры ДР Конго объяснили, что матч отменили "по политическим причинам", решение принято мэром Брюсселя по соображениям безопасности, "учитывая сильное конголезское и украинское сообщество, из-за чего требовалось значительное присутствие полиции".

Издание отмечает, что был вариант переноса поединка в Словению, однако к этому оказались логистически и финансово не готовы в ДР Конго.

Африканская сборная намеревалась сыграть с Украиной в рамках подготовки к отборочным матчам Кубка африканских наций. Уже 4 июня в ДР Конго приедет сборная Габона.

Сборная Украины готовится к решающим матчам плей-офф отбора в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и к матчам в Лиге наций УЕФА.

Украинская сторона официально не комментировала отмену матча с ДР Конго.

18 мая главный тренер украинской сборной Александр Петраков говорил на пресс-конференции, что с вероятностью 90% сборная сыграет против ДР Конго 26 мая, когда в расположение сборной приедут все украинские легионеры.

Контекст:

За последние две недели сборная Украины сыграла три контрольных матча.

11 мая украинцы со счетом 2:1 обыграли немецкий клуб "Боруссия" из Менхенгладбаха.

17 мая с результатом 3:1 победили итальянский клуб "Эмполи".

18 мая в Хорватии сборная со счетом 1:1 сыграла с местным клубом "Риека".

Теги: футбол, полиция, Бельгия, Брюссель, сборная Украины, Словения, безопасность, Демократическая Республика Конго, Александр Петраков
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