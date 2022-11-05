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В Киеве провели чемпионат по боксу, посвященный первому президенту ФБУ Киева Леониду Палатному

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Артур Палатный: Очень важно и чрезвычайно мотивирует, когда мы можем проводить соревнования в такое тяжелое для нашего государства время
Артур Палатный: Очень важно и чрезвычайно мотивирует, когда мы можем проводить соревнования в такое тяжелое для нашего государства время
Фото: Артур Палатний / Facebook

В Киеве прошел городской чемпионат по боксу, посвященный первому президенту киевской Федерации бокса Украины Леониду Палатному. Об этом сообщил на своей странице в Facebook руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

"Сегодня большая честь для меня посетить чемпионат города Киева по боксу среди мужчин и женщин, посвященный первому президенту киевской ФБУ и по совместительству моему папе – Леониду Палатному. Очень важно и чрезвычайно мотивирует, когда мы можем проводить соревнования в такое тяжелое для нашего государства время. Время, когда мы защищаем наш покой и нашу независимость", – заявил Артур Палатный.

Он отметил, что многие боксеры-киевляне сегодня защищают Украину в рядах ВСУ.

"Сегодня боксеры – это одни из тех, кто защищает нашу славную Украину. Я горд всеми спортсменами нашей федерации. Это настоящие патриоты, настоящие защитники и защитницы, люди с большой буквы. Уверен, что каждый и каждая из вас готовы на настоящие подвиги ради будущего", – подчеркнул Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/posts/pfbid0bhttyK94aoZ1F7ZA1RXDecVN7iVG5VS2CLJvcb3bj6GCDSytKcKDCvCvsNCxo1MVl

Теги: Киев, бокс, Украина, спорт, Артур Палатный, ВСУ, соревнования
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