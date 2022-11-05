В Киеве провели чемпионат по боксу, посвященный первому президенту ФБУ Киева Леониду Палатному

Артур Палатный: Очень важно и чрезвычайно мотивирует, когда мы можем проводить соревнования в такое тяжелое для нашего государства время Фото: Артур Палатний / Facebook

"Сегодня большая честь для меня посетить чемпионат города Киева по боксу среди мужчин и женщин, посвященный первому президенту киевской ФБУ и по совместительству моему папе – Леониду Палатному. Очень важно и чрезвычайно мотивирует, когда мы можем проводить соревнования в такое тяжелое для нашего государства время. Время, когда мы защищаем наш покой и нашу независимость", – заявил Артур Палатный.

Он отметил, что многие боксеры-киевляне сегодня защищают Украину в рядах ВСУ.

"Сегодня боксеры – это одни из тех, кто защищает нашу славную Украину. Я горд всеми спортсменами нашей федерации. Это настоящие патриоты, настоящие защитники и защитницы, люди с большой буквы. Уверен, что каждый и каждая из вас готовы на настоящие подвиги ради будущего", – подчеркнул Палатный.