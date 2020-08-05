В Нидерландах девушке-футболистке разрешили играть за мужской клуб

В Нидерландах женщины могут играть вместе с мужчинами до 19 лет. После этого парни переходят в категорию А, а женщины остаются в категории В или играют в женской команде. Эллен Фоккеме стала первой женщиной, который разрешили играть с мужчинами и после 19-летия.

В Нидерландах запустили пилотный проект, которым разрешили женщинам играть в любительском футболе в составе мужских команд. Первой такой футболисткой стала 19-летняя Эллен Фоккеме, она вступила клуб "Фоарут", говорится на сайте Футбольной федерации Нидерландов.

Основываясь на результатах пилотного федерация оценит, есть ли хорошая основа для того, чтобы позволить женщинам и мужчинам играть в смешанный футбол в категории A на постоянной основе.

В Нидерландах женщины могут играть вместе с мужчинами до 19 лет. После этого парни переходят в категорию А, а женщины остаются в категории В или играют в женской команде.

Сама Фоккеме отметила, что очень рада быть в команде. Она играла вместе с ними с пяти лет и ей было очень жаль, что придется покинуть команду.

"В Федерации футбола мне всегда советовали продолжать играть с ребятами как можно дольше, так почему это не должно быть возможно? Я спросил членов клуба, возможно ли что-то сделать, и мы вместе отправили запрос в федерацию. Мои товарищи по команде также с энтузиазмом отреагировали на то, что я могу остаться с ними. Я не осмелюсь сказать, как это будет, но я в любом случае очень рада, что могу принять участие в этом эксперименте", – поделилась впечатлениями она.

Директор по развитию футбола из Футбольной федерации Нидерландов Арт Лангелер отмечает, что к ним ежегодно поступают просьбы разрешить женщинам играть с мужчинами.

Женский футбол был признан в Нидерландах в 1971 году. Смешанный футбол был введен в 1986 году. Первоначально этот шаг позволил мальчикам и девочкам в возрасте до 12 лет играть в футбол друг против друга. В последующие годы смешанный футбол распространился на соревнования для старших юношеских категорий, а в 1995 году – на категорию B.