В Одессе прошел международный чемпионат по сквошу, приехали спортсмены из 10 стран

Среди целей турнира – укрепление спортивных и культурных связей между странами, популяризация и развитие сквоша в Украине Фото: Zenit Black Sea Open 2021

В соревнованиях приняли участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона, Одессы.

Турнир проходил в течение четырех дней, с 19-го по 22 августа.

Победителем в категории PRO среди мужчин (главная категория турнира) стал спортсмен из Египта Ахмед Мухамед.

Фото: Zenit Black Sea Open 2021

Среди женщин первое место в этой категории заняла Анастасия Костюкова из Украины.

Фото: Zenit Black Sea Open 2021

Сквошисты соревновались в восьми категориях: мужчины – PRO, любители, М40+ и М45+; женщины – PRO и любители; юношеский турнир – мальчики и девочки до 15 лет.

Большинство призеров – украинцы.

Организаторы турнира Дмитрий Щербаков и Максим Уракин заявили о необходимости популяризации сквоша в частности и спорта вообще через организацию турниров и привлечение украинского бизнеса в поддержку спорта. Основная цель турнира, по их словам, – укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов.