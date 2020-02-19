В тренерский штаб украинского клуба вошел специалист, который работал с Сарри в "Наполи"

В тренерский штаб украинца Дмитрия Михайленко в СК "Днепр-1" вошел итальянский специалист Луиджи Ночентини, который работал с Маурицио Сарри в "Эмполи" и "Наполи".

Сарри (на фото) работал с Ночентини в "Эмполи" с 2012-го по 2015 год, а в "Наполи" с 2015-го по 2018 год Фото: EPA

Итальянский специалист Луиджи Ночентини вошел в тренерский штаб украинского СК "Днепр-1", сообщает официальный сайт клуба.

По словам Ночентини, он работал помощником итальянского тренера Маурицио Сарри, когда тот работал в "Эмполи" и "Наполи".

"Мы вместе с еще одним коллегой отвечали за тактику, разбор соперника во время подготовки к матчу. Всю неделю разбирали оппонентов, помогали Сарри готовиться, просматривали игры", – рассказал о своей работе Ночетини.

Сарри работал с Ночентини в "Эмполи" с 2012-го по 2015 год, а в "Наполи" с 2015-го по 2018 год. По словам Ночентини, после перехода Сарри в "Челси" их пути разошлись.

СК "Днепр-1" после 18 туров чемпионата Украины занимает восьмое место в турнирной таблице и имеет в активе 18 очков, до топ-6 – четыре балла.