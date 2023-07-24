Ведущие украинские теннисистки улучшили позиции в рейтинге WTA, Свитолина осталась первой ракеткой Украины

Свитолина осталась 27-й ракеткой мира, не участвуя в турнирах WTA Фото: ЕРА

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая на прошлой неделе не участвовала в турнирах WTA, осталась на 27-й строке мирового рейтинга.

Ангелина Калинина также осталась на прежней позиции, она – 28-я ракетка мира.

Катерина Байндль, которая на прошлой неделе дошла до финала турнира в Будапеште, уступив в нем, поднялась сразу на 23 строчки, теперь она – 77-я ракетка мира.

Наиболее значительный прогресс продемонстрировала Дарья Снигур. Она заняла 128-е место в мировом рейтинге, поднявшись сразу на 27 позиций.

23 июля Снигур выиграла турнир ITF W100 в Витория-Гастейс (Испания), сообщал "Большой теннис Украины".

Также повысили свои позиции в рейтинге WTA украинки Марта Костюк (плюс одна строчка), Дайана Ястремская (плюс четыре) и Катерина Володко (плюс 18).

Единственная украинская теннисистка, рейтинг которой снизился (на четыре позиции) – Катарина Завацкая.

Скриншот: wtatennis.com

Первой ракеткой мира осталась Ига Швентек из Польши.