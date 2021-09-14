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Верняев: Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом

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Верняев: Я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио в 2016 году я поднимал флаг своей страны
Верняев: Я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио в 2016 году я поднимал флаг своей страны
Фото: EPA

Украинский спортсмен Олег Верняев заявил, что не собирался никого шантажировать возможным переходом в сборную другой страны. Об этом он написал в Instagram 13 сентября.

"Я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио в 2016 году я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более с моей ситуацией с отстранением. Я понимаю, что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я осветил происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", – сказал он.

Верняев также заявил, что СМИ не упомянули, что "при поддержке президента и министерства развивают спорт".

"Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта. Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей", – добавил спортсмен.

Контекст:

11 сентября Верняев заявил о конфликте в украинской сборной.

"Готов ли я представлять Украину на Олимпиаде 2024? Если уменьшат срок дисквалификации. Ну как? У нас тут параллельно идет конфликт в сборной. И если меня вернут в спорт, то, скажем так, "сюсюканья не будет" – будет ультиматум: или я готовлюсь по полному карт-бланшу, мне готовят все условия, которые нужны, и убирают всех тех людей, которые мне мешают, или же отпускайте меня и я иду туда, где мне будет удобно работать. Куда? Я об этом еще не думал, не искал никаких предложений, поскольку еще не вернулся в спорт. Просто говорю: или я нужен и делайте мне полные условия, или же не нужен и отпускайте", – сказал он.

Верняев – участник двух Олимпиад. На играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году он выиграл золотую и серебряную медали.

Верняев неожиданно пропустил чемпионат Европы, который состоялся 9–13 декабря 2020 года в Турции. Отсутствие лидера сборной наставник мужской сборной Геннадий Сартинский объяснял микротравмами и потребностью спортсмена защитить диссертацию.

Позже на сайте Международной федерации спортивной гимнастики появилась информация о временном отстранении украинца от соревнований. Причины такого решения не сообщались.

В комментарии телеканалу NBC Sports представитель федерации также отказался называть причины отстранения украинского спортсмена, отметив лишь, что запрет действует "до конца процедуры, которая в настоящее время продолжается".

Из-за отстранения Верняев не попал в состав сборной Украины на Олимпиаде 2020 в Токио.

13 июля украинец объяснил, что от соревнований отстранен из-за мельдония, который обнаружили в его организме.

9 августа Верняев сообщил, что обжаловал это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Швейцарии.

Теги: спорт, сборная Украины, спортивная гимнастика, Олег Верняев
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