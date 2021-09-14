Верняев: Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом

Верняев: Я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио в 2016 году я поднимал флаг своей страны Фото: EPA

"Я родился в Украине, в моем родном городе Донецке, и на Олимпийских играх в Рио в 2016 году я поднимал флаг своей страны. Я не собираюсь шантажировать кого-то своим переходом в другое государство и даже не думал об этом, тем более с моей ситуацией с отстранением. Я понимаю, что мои слова перевернули с "ног на голову" для громких заголовков. Я осветил происходящие внутри нашей сборной, а мои слова перекрутили и выставили с позорной стороны", – сказал он.

Верняев также заявил, что СМИ не упомянули, что "при поддержке президента и министерства развивают спорт".

"Если взять конкретно спортивную гимнастику, нам приобрели именно тот ковер, который нам был нужен на Олимпийских играх в Токио, который стоит очень много. И при этом на олимпийской базе "Конча-Заспа" строится новый зал для спортивной гимнастики и других видов спорта. Я надеюсь, что моя ситуация с дисквалификацией решится и я смогу вернуться в тренировочный зал и плечом к плечу с нашим тренерским штабом и молодыми, перспективным ребятами в сборной подготовиться к Олимпийским играм в Париже в 2024 году, вернув те традиции в спортивной гимнастике, когда мы ни разу не возвращались с Олимпийских игр без медалей", – добавил спортсмен.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Oleg Verniaiev (@verniaiev13)