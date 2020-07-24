"Вест Хэм" планирует продать Ярмоленко – СМИ

По данным The Mirror, главный тренер "Вест Хэм Юнайтед" Дэвид Мойес намерен выставить на трансфер трех дорогостоящих футболистов, в том числе украинца Андрея Ярмоленко.

Украинский полузащитник Андрей Ярмоленко может покинуть английский "Вест Хэм Юнайтед". Об этом пишет британский таблоид The Mirror, ссылаясь на собственные источники в клубе.

По информации газеты, на продаже Ярмоленко, а также полузащитника Фелипе Андерсона и нападающего Альбиана Айети настаивает главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес.

На трансферах трех футболистов клуб рассчитывает заработать около £65,5 млн (на трансфере Ярмоленко – £17,5 млн, Фелипе – £40 млн, Айети – £8 млн) и направить их на покупку форварда "Брентфорда" Саида Бенрахмы.

30-летний вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко играет за "Вест Хэм" с 2018 года. До английского клуба провел один сезон в дортмундской "Боруссии", с 2006-го по 2017 год выступал за киевское "Динамо".