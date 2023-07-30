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Женская сборная Украины по фехтованию заняла на чемпионате мира четвертое место

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Украинские саблистки вошли в четверку лучших команд, имея 13-й рейтинг
Украинские саблистки вошли в четверку лучших команд, имея 13-й рейтинг
Фото: ЕРА

На чемпионата мира по фехтованию, который 30 июля завершился в итальянском Милане, команда украинских саблисток уступила в поединке за третье место. Об этом проинформировала в Facebook Национальная федерация фехтования Украины (НФФУ).

"На четвертом месте завершают командный турнир на чемпионате мира в Милане украинские саблистки Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая. В поединке за бронзу подопечные Евгения Стаценко и Андреа Теренцио уступили второму номеру мирового рейтинга сборной Южной Кореи (32:45)", – говорится в сообщении.

В федерации фехтования Украины отмечает, что украинские спортсменки "заработали очень важные очки" для отбора команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Благодарим за борьбу нашей олимпийской чемпионке Ольге Харлан, на чью судьбу выпали невероятные испытания в последнюю неделю, и ее подругам по команде. Они не сломались, не опустили руки, сделали почти невозможное, будучи 13-м номером мирового рейтинга", – заявили в НФФУ.

https://www.facebook.com/fencing.ukraine/posts/pfbid02Lbk32zGVeNFdoQQSvm5q5H7VAWFzwyEFDfearyes9cxokexUaFR239WcHmzbmygxl

В 1/8 финала украинские саблистки победили сборную Италии (45:33), а в четвертьфинале – сборную США (45:44).

Полуфинальный поединок со сборной Франции украинки проиграли (32:45).

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, Ольга Харлан, сборная Украины, фехтование, Милан, спортсмены, украинки
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