Женская сборная Украины по фехтованию заняла на чемпионате мира четвертое место

"На четвертом месте завершают командный турнир на чемпионате мира в Милане украинские саблистки Ольга Харлан, Юлия Бакастова, Алина Комащук и Елена Кровацкая. В поединке за бронзу подопечные Евгения Стаценко и Андреа Теренцио уступили второму номеру мирового рейтинга сборной Южной Кореи (32:45)", – говорится в сообщении.

В федерации фехтования Украины отмечает, что украинские спортсменки "заработали очень важные очки" для отбора команды на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

"Благодарим за борьбу нашей олимпийской чемпионке Ольге Харлан, на чью судьбу выпали невероятные испытания в последнюю неделю, и ее подругам по команде. Они не сломались, не опустили руки, сделали почти невозможное, будучи 13-м номером мирового рейтинга", – заявили в НФФУ.

В 1/8 финала украинские саблистки победили сборную Италии (45:33), а в четвертьфинале – сборную США (45:44).

Полуфинальный поединок со сборной Франции украинки проиграли (32:45).