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Международная федерация по фехтованию приостановила дисквалификацию Харлан – La Repubblica

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Международная федерация по фехтованию приостановила дисквалификацию Харлан La Repubblica

Исполнительный комитет Международной федерации по фехтованию (FIE) приостановил дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан. Об этом сообщило 28 июля издание La Repubblica.

Федерация дисквалифицировала украинку на 60 дней 27 июля: Харлан, победив соперницу из России Анну Смирнову (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку, но россиянка настаивала на рукопожатии, Харлан засчитали победу, но к следующему поединку не допустили.

Как отметила газета, исполком FIE имеет полномочия вмешиваться в решения, уже принятые во время чемпионата мира. По данным издания, федерация "прислушалась" к призыву Международного олимпийского комитета, который вмешался и просил рассматривать ситуации, связанные с украинскими и "отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности".

"Трибуна" добавила, что теперь Харлан сможет выступить в командном турнире, который пройдет 29 июля. Она попала в заявку сборной. 

Контекст:

После того, как Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Харлан за отказ пожать руку побежденной ею россиянке, украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке

Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба, Федерации фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянамПо его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков. 

"Дорогая Ольга, как коллега-фехтовальщик, я не могу представить, что вы сейчас чувствуете. Война против вашей страны, страдания украинского народа, неопределенность относительно вашего участия в чемпионате мира по фехтованию в Милане, внутренние конфликты, которые могут быть у вас и многих украинских атлетов, а затем события, произошедшие вчера, – это просто американские горки эмоций. То, как вы справляетесь с этой невероятно сложной ситуацией, достойно восхищения", – написал он и выразил поддержку Харлан. 

"Пожалуйста, знайте, что МОК будет продолжать оказывать полную солидарность украинским спортсменам и украинскому олимпийскому сообществу в эти трудные времена", – добавил глава МОК. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ольга Харлан, фехтование, дисквалификация
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