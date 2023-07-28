Международная федерация по фехтованию приостановила дисквалификацию Харлан – La Repubblica

Федерация дисквалифицировала украинку на 60 дней 27 июля: Харлан, победив соперницу из России Анну Смирнову (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку, но россиянка настаивала на рукопожатии, Харлан засчитали победу, но к следующему поединку не допустили.
Как отметила газета, исполком FIE имеет полномочия вмешиваться в решения, уже принятые во время чемпионата мира. По данным издания, федерация "прислушалась" к призыву Международного олимпийского комитета, который вмешался и просил рассматривать ситуации, связанные с украинскими и "отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности".
"Трибуна" добавила, что теперь Харлан сможет выступить в командном турнире, который пройдет 29 июля. Она попала в заявку сборной.
После того, как Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Харлан за отказ пожать руку побежденной ею россиянке, украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.
Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба, Федерации фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянам. По его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".
28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.
"Дорогая Ольга, как коллега-фехтовальщик, я не могу представить, что вы сейчас чувствуете. Война против вашей страны, страдания украинского народа, неопределенность относительно вашего участия в чемпионате мира по фехтованию в Милане, внутренние конфликты, которые могут быть у вас и многих украинских атлетов, а затем события, произошедшие вчера, – это просто американские горки эмоций. То, как вы справляетесь с этой невероятно сложной ситуацией, достойно восхищения", – написал он и выразил поддержку Харлан.
"Пожалуйста, знайте, что МОК будет продолжать оказывать полную солидарность украинским спортсменам и украинскому олимпийскому сообществу в эти трудные времена", – добавил глава МОК.