Международная федерация по фехтованию приостановила дисквалификацию Харлан – La Repubblica

Федерация дисквалифицировала украинку на 60 дней 27 июля: Харлан, победив соперницу из России Анну Смирнову (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку, но россиянка настаивала на рукопожатии, Харлан засчитали победу, но к следующему поединку не допустили.

Как отметила газета, исполком FIE имеет полномочия вмешиваться в решения, уже принятые во время чемпионата мира. По данным издания, федерация "прислушалась" к призыву Международного олимпийского комитета, который вмешался и просил рассматривать ситуации, связанные с украинскими и "отдельными нейтральными спортсменами, с необходимой степенью деликатности".

"Трибуна" добавила, что теперь Харлан сможет выступить в командном турнире, который пройдет 29 июля. Она попала в заявку сборной.