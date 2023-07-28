МОК квалифицировал Харлан для участия в Олимпиаде 2024, несмотря на "черную карточку"

Харлан будет выступать на Олимпиаде в Париже, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков Фото: ЕРА

"Ольга Харлан решением МОК квалифицирована для участия в Олимпиаде. Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат. Продолжается работа по снятию "черной карточки" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта", – написал он.

Гутцайт опубликовал письмо МОК Харлан.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительное квалификационное место на Олимпийских играх в том случае, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение, потому что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют пропущенные вами квалификационные баллы из-за дисквалификации", – говорится в письме.

Новость дополняется.