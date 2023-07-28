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МОК квалифицировал Харлан для участия в Олимпиаде 2024, несмотря на "черную карточку"

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Харлан будет выступать на Олимпиаде в Париже, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков
Харлан будет выступать на Олимпиаде в Париже, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков
Фото: ЕРА

Международный олимпийский комитет квалифицировал украинскую саблистку Ольгу Харлан для участия в Олимпийских играх, которые пройдут в Париже в 2024 году. Об этом сообщил министр спорта Украины Вадим Гутцайт.

"Ольга Харлан решением МОК квалифицирована для участия в Олимпиаде. Несмотря на весь хейт, который я лично и моя команда пережили за эти 24 часа, упорно работая ради украинских атлетов и не реагируя на него, уже есть первый результат. Продолжается работа по снятию "черной карточки" для дальнейших соревнований Ольги и недопущению аналогичных ситуаций в других видах спорта", – написал он.

Гутцайт опубликовал письмо МОК Харлан.

"Учитывая вашу уникальную ситуацию, МОК выделит вам дополнительное квалификационное место на Олимпийских играх в том случае, если вы не сможете пройти квалификацию в оставшийся период. Мы делаем это уникальное исключение, потому что текущие процедуры ни в коем случае не компенсируют пропущенные вами квалификационные баллы из-за дисквалификации", – говорится в письме. 

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Новость дополняется.

Контекст:

Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Ольгу Харлан за отказ пожать руку побежденной ею Анне Смирновой из страны-агрессора РФ (она выступала под нейтральным флагом). Украинцы в соцсетях поддержали украинскую спортсменку.

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев сообщил, что Украина готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Гутцайт заявил, что Международная федерация фехтования была предупреждена об отказе Харлан жать руку россиянке. После дисквалификации Харлан на чемпионате мира по фехтованию Международный олимпийский комитет призвал спортивные федерации к деликатности в вопросе соревнования украинцев с россиянами.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, Ольга Харлан, МОК, Олимпиада, фехтование, соревнования, дисквалификация, Олимпиада 2024, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт, Международный олимпийский комитет
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