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Женская сборная Украины по фехтованию вышла в полуфинал чемпионата мира. Решающий удар нанесла Харлан

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Украинская сборная вышла в полуфинал
Украинская сборная вышла в полуфинал
Фото: nffu.org.ua

Команда саблисток Украины одержала победу в четвертьфинальном поединке чемпионата мира по фехтованию в итальянском Милане 30 июля, в котором встречались команды Украины и США. Об этом сообщает 24 канал.

Украинскую команду представляли Ольга Харлан, Алина Комащук, Елена Кровацкая и Юлия Бакастова.

В первой половине поединка украинки уступали американкам. Однако в ходе поединка украинские спортсменки сумели одержать победу со счетом 45:44. Решающий удар нанесла лидер команды Ольга Харлан.

"Спорт 24" опубликовал в Telegram видео последнего удара.

В полуфинале украинская команда встречается с командой Франции. Во втором полуфинале встретятся команды Венгрии и Южной Кореи.

Контекст:

Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней. Из-за этого она рисковала пропустить командный турнир.

Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: спорт, Ольга Харлан, фехтование
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