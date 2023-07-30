Федерация фехтования Украины потребовала исключить россиянку, которой отказалась пожать руку Харлан, из списка нейтральных спортсменов

"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в сообщении.

В федерации подчеркнули, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле".

В ФФУ напомнили, что уже посылали обращение в FIE с доказательствами относительно другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса.

"Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE!" – говорится в обращении.

В Іnstagram обнаружили фотографии Смирновой с ее братом в военной форме РФ. На другом снимке она с братом и в его армейской шапке-ушанке. В настоящее время эти фото недоступны, так как брат Смирновой Никита закрыл страницу. Но их постили украинцы, которые устроили флешмоб в поддержку Харлан.