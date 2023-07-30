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Федерация фехтования Украины потребовала исключить россиянку, которой отказалась пожать руку Харлан, из списка нейтральных спортсменов

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Смирнову требуют лишить нейтрального статуса за поддержку войны в Украине
Смирнову требуют лишить нейтрального статуса за поддержку войны в Украине
Фото: rusfencing.ru

Федерация фехтования Украины 29 июля обратилась в Международную федерацию фехтования (FIE) с требованием исключить российскую саблистку Анну Смирнову, которой отказалась пожать руку украинская спортсменка Ольга Харлан, из списка нейтральных спортсменов. Об этом сообщается на сайте украинской федерации.

"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в сообщении.

В федерации подчеркнули, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле".

В ФФУ напомнили, что уже посылали обращение в FIE с доказательствами относительно другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса.

"Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE!" – говорится в обращении.

В Іnstagram обнаружили фотографии Смирновой с ее братом в военной форме РФ. На другом снимке она с братом и в его армейской шапке-ушанке. В настоящее время эти фото недоступны, так как брат Смирновой Никита закрыл страницу. Но их постили украинцы, которые устроили флешмоб в поддержку Харлан

Контекст:

Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней. 

После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке

Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.

Позже  FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: спорт, фехтование, скандал
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