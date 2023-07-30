Федерация фехтования Украины потребовала исключить россиянку, которой отказалась пожать руку Харлан, из списка нейтральных спортсменов

"Активность Анны Смирновой в Instagram, где она открыто демонстрирует вербальную и невербальную поддержку российской армии, являющейся символом и реализатором агрессии против Украины, свидетельствует, что она отнюдь не нейтральная спортсменка и никогда не была таковой", – говорится в сообщении.
В федерации подчеркнули, что это уже не первый случай, когда в список нейтральных спортсменов попадают лица, которые "действуют вопреки миротворческой миссии олимпийского движения, демонстрируя открытую и активную поддержку преступного геноцида солдат российской армии на украинской земле".
В ФФУ напомнили, что уже посылали обращение в FIE с доказательствами относительно другой российской фехтовальщицы Валерии Кобзевой, которая в итоге была лишена нейтрального статуса.
"Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет FIE пересмотрел процесс предоставления нейтрального статуса и сделал его более эффективным и прозрачным для всех членов FIE!" – говорится в обращении.
В Іnstagram обнаружили фотографии Смирновой с ее братом в военной форме РФ. На другом снимке она с братом и в его армейской шапке-ушанке. В настоящее время эти фото недоступны, так как брат Смирновой Никита закрыл страницу. Но их постили украинцы, которые устроили флешмоб в поддержку Харлан.
In RU Newspeak “neutural” means «supporting Russian fascism and Genocide of Ukrainians» pic.twitter.com/eEgydlL4RD— Катерина * Ї (@Kateryna_Luta) July 27, 2023
Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.
После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.
Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.
28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.
Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.
Из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.