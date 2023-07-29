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"Когда не видишь надежды и думаешь, что остался один, – многомилионная страна героев встает на твою защиту и меняет все". Харлан поблагодарила за поддержку

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Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю
Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю
Фото: Kharlan Olga / Instagram

Украинская саблистка Ольга Харлан, которую Международная федерация по фехтованию (FIE) дисквалифицировала за отказ пожать руку побежденной ею на чемпионате мира россиянке, а потом отменила это решение, поблагодарила всех за поддержку. Об этом она написала в Instagram 28 июля.

Спортсменка опубликовала письмо, которое ей написал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, о том, что она будет допущена к Олимпиаде 2024 в Париже независимо от того, как завершится квалификация.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь нестерпимую боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна героев в твою защиту и меняет все в твоей жизни. Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное, – написала она. – Спасибо каждому, [...], кто стал рядом со мной, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинским и международным медиа, распространившим максимально информацию! Десяткам тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением подействовали на то, что сейчас произошло". 

Федерация дисквалифицировала украинку на 60 дней 27 июля: Харлан, победив соперницу из России Анну Смирнову (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку, но россиянка настаивала на рукопожатии, Харлан засчитали победу, но к следующему поединку не допустили.

После того, как МОК решил, что Харлан будет участвовать в Олимпиаде независимо от результатов квалификации, FIE приостановила дисквалификацию украинки. Теперь она сможет выступить в командном турнире, который пройдет 29 июля. 

Харлан рассказывала после поединка, что после того, как Смирнова отказалась от салюта клинками, судья и руководство турнира сказали ей покинуть дорожку, цитаты приводит издание Pianeta Scherma. Украинка уже начинала разминку, и к ней снова подошли директор турнира и судья, которые сообщили о дисквалификации. 

По мнению саблистки, это "был не выбор судьи".

"Рефери был очень расстроен. Это очень жестоко по отношению к нему, это очень жестоко по отношению ко всем. Система, эта федерация, убивает всех, даже судей, – рассказала она. – Рефери плакал, когда давал мне черную карточку".

Контекст:

После того как Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Харлан за отказ пожать руку побежденной ею россиянке, украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке

Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянамПо его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Ольга Харлан, МОК, Олимпиада, фехтование, спортсмены, дисквалификация, Олимпийские игры, Вадим Гутцайт
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