"Когда не видишь надежды и думаешь, что остался один, – многомилионная страна героев встает на твою защиту и меняет все". Харлан поблагодарила за поддержку

Харлан: Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю Фото: Kharlan Olga / Instagram

Спортсменка опубликовала письмо, которое ей написал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, о том, что она будет допущена к Олимпиаде 2024 в Париже независимо от того, как завершится квалификация.

"Это именно тот момент, когда не видишь надежды, чувствуешь нестерпимую боль и отчаяние, думаешь, что остался совсем один. А потом встает целая многомиллионная страна героев в твою защиту и меняет все в твоей жизни. Я знала, чем рискую, но не ожидала, что это всколыхнет все украинское общество и все присоединятся к борьбе вместе со мной! То, что происходит сейчас, точно войдет в историю. Это что-то невероятное, – написала она. – Спасибо каждому, [...], кто стал рядом со мной, кто присоединился и внес свой важный вклад в это решение – НОК, Минспорта, Вадима Марковича Гутцайта в общении с FIE и МОК. Украинским и международным медиа, распространившим максимально информацию! Десяткам тысяч невероятных украинцев, которые словами поддержки и своим безумным давлением подействовали на то, что сейчас произошло".

Федерация дисквалифицировала украинку на 60 дней 27 июля: Харлан, победив соперницу из России Анну Смирнову (выступала под нейтральным флагом) на чемпионате мира в Италии, отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку, но россиянка настаивала на рукопожатии, Харлан засчитали победу, но к следующему поединку не допустили.

После того, как МОК решил, что Харлан будет участвовать в Олимпиаде независимо от результатов квалификации, FIE приостановила дисквалификацию украинки. Теперь она сможет выступить в командном турнире, который пройдет 29 июля.

Харлан рассказывала после поединка, что после того, как Смирнова отказалась от салюта клинками, судья и руководство турнира сказали ей покинуть дорожку, цитаты приводит издание Pianeta Scherma. Украинка уже начинала разминку, и к ней снова подошли директор турнира и судья, которые сообщили о дисквалификации.

По мнению саблистки, это "был не выбор судьи".

"Рефери был очень расстроен. Это очень жестоко по отношению к нему, это очень жестоко по отношению ко всем. Система, эта федерация, убивает всех, даже судей, – рассказала она. – Рефери плакал, когда давал мне черную карточку".