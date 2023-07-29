Украина будет настаивать на отмене "черной карточки" Харлан – ФФУ

По его словам, Международная федерация фехтования ищет выход из сложившейся ситуации: как не признать свою неправоту, но так, чтобы признать украинские интересы.
"Когда мы подали протест на эту "черную карточку", мы ставили вопрос о возможности приостановки этого решения на время рассмотрения нашего протеста. Нам отказали, потому что мы хотели продолжать соревнования в личной дисциплине. Но теперь что-то изменилось, и Международная федерация фехтования нашла возможность уже теперь приостановить эту дисквалификацию. Это означает, что пока рассматривается наш протест, дисквалификации нет", – рассказал Ильяшев.
Он добавил, что в то же время гарантии, что дисквалификацию точно отменят, нет. Однако по словам Ильяшева, никаких важных соревнований в течение следующих 60 дней нет.
"Таким образом, в FIE считает, что мы этим удовлетворимся и не будем настаивать на отмене этой дисквалификации. Думаю, у них такой ход мыслей", – говорит глава украинской федерации.
Ильяшев считает, что дисквалификация влияет больше на саму федерацию фехтования. А Украина будет настаивать на отмене "черной карточки".
"Эта дисквалификация влияет в первую очередь на репутацию самой Федерации фехтования. Это они будут жить с этим шлейфом, что они сделали. Мы видели, какая была огласка в Украине и мире. Их, мягко говоря, никто не понял в этом решении. Во-первых, возможно, отменят эту "черную карточку". А если нет, то, возможно, мы будем продолжать настаивать на ее отмене. Хотя это будет более политический шаг, чтобы они признали, что они были не правы, когда принимали такое решение", – заявил он.
Харлан 27 июля победила россиянку Анну Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию (проходит в Италии), отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.
После инцидента украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.
Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянам. По его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".
28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков. Позже FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.
Более того, из-за инцидента FIE решила изменить правила проведения поединков и заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.