Украина будет настаивать на отмене "черной карточки" Харлан – ФФУ

По его словам, Международная федерация фехтования ищет выход из сложившейся ситуации: как не признать свою неправоту, но так, чтобы признать украинские интересы.

"Когда мы подали протест на эту "черную карточку", мы ставили вопрос о возможности приостановки этого решения на время рассмотрения нашего протеста. Нам отказали, потому что мы хотели продолжать соревнования в личной дисциплине. Но теперь что-то изменилось, и Международная федерация фехтования нашла возможность уже теперь приостановить эту дисквалификацию. Это означает, что пока рассматривается наш протест, дисквалификации нет", – рассказал Ильяшев.

Он добавил, что в то же время гарантии, что дисквалификацию точно отменят, нет. Однако по словам Ильяшева, никаких важных соревнований в течение следующих 60 дней нет.

"Таким образом, в FIE считает, что мы этим удовлетворимся и не будем настаивать на отмене этой дисквалификации. Думаю, у них такой ход мыслей", – говорит глава украинской федерации.

Ильяшев считает, что дисквалификация влияет больше на саму федерацию фехтования. А Украина будет настаивать на отмене "черной карточки".

"Эта дисквалификация влияет в первую очередь на репутацию самой Федерации фехтования. Это они будут жить с этим шлейфом, что они сделали. Мы видели, какая была огласка в Украине и мире. Их, мягко говоря, никто не понял в этом решении. Во-первых, возможно, отменят эту "черную карточку". А если нет, то, возможно, мы будем продолжать настаивать на ее отмене. Хотя это будет более политический шаг, чтобы они признали, что они были не правы, когда принимали такое решение", – заявил он.