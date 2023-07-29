Из-за инцидента с Харлан федерация решила изменить правила фехтования

Федерация решила немедленно заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.

Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию (проходит в Италии), отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.

28 июля FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

На брифинге в FIE подчеркнули, что дисквалификация не отменена, а приостановлена, добавляет "Суспільне спорт". Как пояснил вещатель, это значит, что она выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако далее будет отстранена.