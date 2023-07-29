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Из-за инцидента с Харлан федерация решила изменить правила фехтования

Харлан отказалась пожать руку побежденной ею сопернице из стран-агрессора РФ
Харлан отказалась пожать руку побежденной ею сопернице из стран-агрессора РФ
Фото: ЕРА

Международная федерация фехтования (FIE) решила изменить правила проведения поединков из-за инцидента с украинской шпажисткой Ольгой Харлан, которую дисквалифицировали из-за отказа пожать руку сопернице из России Анне Смирновой в конце столкновения. Об этом представитель федерации сообщил на брифинге 28 июля, пишет La Repubblica.

Федерация решила немедленно заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.

Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию (проходит в Италии), отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней. 

28 июля FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.

На брифинге в FIE подчеркнули, что дисквалификация не отменена, а приостановлена, добавляет "Суспільне спорт". Как пояснил вещатель, это значит, что она выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако далее будет отстранена. 

Контекст:

После того как Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Харлан за отказ пожать руку побежденной ею россиянке, украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке

Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянамПо его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".

28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: спорт, Ольга Харлан, МОК, фехтование, дисквалификация, Олимпийские игры
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