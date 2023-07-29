Из-за инцидента с Харлан федерация решила изменить правила фехтования

Федерация решила немедленно заменить традиционное рукопожатие по окончанию поединка на дистанционное приветствие.
Харлан 27 июля победила Смирнову, которая выступала под нейтральным флагом, в поединке плей-офф чемпионате мира по фехтованию (проходит в Италии), отказалась пожать ей руку и предложила сопернице ударить по клинку. Россиянка не отреагировала и настаивала на рукопожатии, Харлан победу засчитали, но к следующему поединку не допустили. Через некоторое время украинке вручили "черную карточку" – ее дисквалифицировали на 60 дней.
28 июля FIE объявила, что приостанавливает решение о дисквалификации, хотя и считает само наказание правильным.
На брифинге в FIE подчеркнули, что дисквалификация не отменена, а приостановлена, добавляет "Суспільне спорт". Как пояснил вещатель, это значит, что она выступит в составе сборной Украины на чемпионате мира, однако далее будет отстранена.
После того как Международная федерация фехтования дисквалифицировала на чемпионате мира в Милане украинку Харлан за отказ пожать руку побежденной ею россиянке, украинцы в соцсетях устроили флешмоб: требовали от FIE вернуть ее на соревнования и постили фото россиянки в армейской ушанке.
Восстановить права украинки потребовал глава МИД Дмитрий Кулеба. Федерация фехтования Украины заявила, что готовит апелляцию на дисквалификацию Харлан.
Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что Международную федерацию фехтования заранее предупредили, что украинцы не будут жать руку россиянам. По его словам, если на соревнованиях встречаются спортсмены из Израиля и "представители арабского мира", "они не жмут руку, они ударяют по клинку и расходятся".
28 июля президент МОК Томас Бах написал Харлан письмо, в котором сообщил, что ее уже квалифицировали на Олимпийские игры 2024, которые пройдут в Париже, и что она примет в них участие, даже если не успеет набрать необходимое для квалификации количество очков.