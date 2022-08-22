ВМС показали, как уничтожают российских военных и их технику

"21 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты мужественно противостояли оккупантам на донецком и херсонском направлениях. На херсонском направлении морские пехотинцы уничтожили две вражеские боевые бронированные машины", – говорится в сообщении.

По информации ВМС, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены шесть захватчиков и САУ "Мста-С".