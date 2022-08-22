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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВМС показали, как уничтожают российских военных и их технику

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Украинские военные опубликовали видео уничтожения техники врага
Украинские военные опубликовали видео уничтожения техники врага
Фото: Скриншот: ВМС ЗС України / Facebook

Украинские морские пехотинцы показали, как уничтожают вражескую технику и российских военных. Об этом 22 августа сообщили в Telegram Военно-морские силы ВСУ.

"21 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты мужественно противостояли оккупантам на донецком и херсонском направлениях. На херсонском направлении морские пехотинцы уничтожили две вражеские боевые бронированные машины", – говорится в сообщении.

По информации ВМС, артиллерийские подразделения наносили удары по скоплению живой силы и техники оккупантов, в результате чего уничтожены шесть захватчиков и САУ "Мста-С".

Контекст:

По состоянию на 179-й день полномасштабного вторжения России потери оккупантов на войне в Украине составляют – 45 400 военных, 1919 танков и 1032 артиллерийские системы.

По состоянию на 13 августа была разгромлена пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине.

Теги: Украина, военные, ВМС Украины, морская пехота, ВСУ, война России против Украины, российские военные
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