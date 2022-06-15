10-летний мальчик купил для ВСУ портативное зарядное устройство на солнечной батарее

По словам мальчика, на приобретение зарядного устройства для украинских зенитчиков ему удалось сэкономить $300.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники, используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они нас защищают", – рассказала мама мальчика Наталья.

Она отметила, что средств на покупку бронежилета сыну не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. В Генштабе подчеркнули, что поступок мальчика растрогал военнослужащих.

"Он мог купить себе игрушку или велосипед, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – заявили военные.

В свою очередь мальчик сказал, что очень верит в победу Украины и таким образом хотел помочь ее приблизить.

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