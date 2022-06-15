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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10-летний мальчик купил для ВСУ портативное зарядное устройство на солнечной батарее

Мальчик собрал $300 на приобретение зарядного устройства для украинских зенитчиков
Мальчик собрал $300 на приобретение зарядного устройства для украинских зенитчиков
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

10-летний Остап из Шепетовки Хмельницкой области купил для украинских военных портативное зарядное устройство на солнечной батарее. Об этом 15 июня в Facebook сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По словам мальчика, на приобретение зарядного устройства для украинских зенитчиков ему удалось сэкономить $300.

"Он сам захотел совершить такой поступок, подошел ко мне и сказал, что все деньги, которые ему дарили на день рождения, коляду и праздники, используем на покупку бронежилета. Военным нужнее, это спасет кому-то жизнь. Они нас защищают", – рассказала мама мальчика Наталья.

Она отметила, что средств на покупку бронежилета сыну не хватило, поэтому решили купить портативное зарядное устройство. В Генштабе подчеркнули, что поступок мальчика растрогал военнослужащих.

"Он мог купить себе игрушку или велосипед, но отдал нам. Мы счастливы, потому что сейчас воспитываются настоящие патриоты Украины. Все обязательно будет хорошо благодаря таким детям, как Остап", – заявили военные.

В свою очередь мальчик сказал, что очень верит в победу Украины и таким образом хотел помочь ее приблизить.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340299034949848

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 32 750 военных.

Теги: Украина, Вооруженные силы Украины, Шепетовка, Хмельницкая область, ВСУ, война России против Украины
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