12 января в Украине из-за российских обстрелов погибло четыре мирных жителя – Офис президента

Еще восемь человек получили ранения.
Тимошенко уточнил, что в Донецкой области два человека погибли, два получили ранения; в Запорожской области погиб один человек; в Николаевской области один человек был ранен; в Харьковской области два человека получили ранения; в Херсонской области один человек погиб, трое получили ранения.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 4 декабря 2022 года была задокументирована гибель более 9400 мирных жителей, в том числе 461 ребенка. Как минимум 6800 украинцев травмированы.