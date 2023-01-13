12 января в Украине из-за российских обстрелов погибло четыре мирных жителя – Офис президента

Тимошенко сообщил, что за прошлые сутки ранения получили восемь человек Фото: president.gov.ua

Еще восемь человек получили ранения.

Тимошенко уточнил, что в Донецкой области два человека погибли, два получили ранения; в Запорожской области погиб один человек; в Николаевской области один человек был ранен; в Харьковской области два человека получили ранения; в Херсонской области один человек погиб, трое получили ранения.

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