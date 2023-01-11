10 января в Украине в результате российской агрессии пострадали мирные жители в двух областях – Офис президента

По данным Тимошенко на 09.00 11 января, в Донецкой области один человек погиб и один был ранен, в Херсонской – пятеро раненых.

Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, погиб житель Бахмута, ранение получил гражданский в Михайловке.