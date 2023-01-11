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ВОЙНА В УКРАИНЕ

10 января в Украине в результате российской агрессии пострадали мирные жители в двух областях – Офис президента

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Оккупанты активно обстреливают Херсонскую и Донецкую области
Оккупанты активно обстреливают Херсонскую и Донецкую области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В Украине 10 января в результате российских обстрелов погиб один мирный житель, шестеро были ранены. Об этом сообщил в Telegram замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По данным Тимошенко на 09.00 11 января, в Донецкой области один человек погиб и один был ранен, в Херсонской – пятеро раненых. 

Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, погиб житель Бахмута, ранение получил гражданский в Михайловке. 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 3 января задокументирована гибель 16,5 тыс. мирных граждан. Речь только о территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов; в эти данные не входят погибшие, в частности, в Мариуполе. 

Теги: раненые, жертвы, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, Павел Кириленко
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