10 января в Украине в результате российской агрессии пострадали мирные жители в двух областях – Офис президента

По данным Тимошенко на 09.00 11 января, в Донецкой области один человек погиб и один был ранен, в Херсонской – пятеро раненых.
Как уточнил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, погиб житель Бахмута, ранение получил гражданский в Михайловке.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По данным МВД Украины, к 3 января задокументирована гибель 16,5 тыс. мирных граждан. Речь только о территориях, подконтрольных Украине и освобожденных от оккупантов; в эти данные не входят погибшие, в частности, в Мариуполе.